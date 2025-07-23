Украина: надо полностью прекратить огонь и провести встречу Путина с Зеленским. Россия: можно прекратить огонь на сутки или двое, а встречу проводить рано Краткие итоги кратких переговоров в Стамбуле

Владимир Мединский с другими членами российской делегации в Стамбуле. 23 июля 2025 года Dilara Senkaya / Reuters / Scanpix / LETA

Во дворце Чираган в Стамбуле завершился третий раунд переговоров российской и украинской делегаций. Они, судя по сообщениям агентств и телеканалов с обеих сторон, продлились меньше часа. После этого к журналистам (по отдельности) вышли главы делегаций — Рустем Умеров с украинской стороны и Владимир Мединский с российской. Вот что они сказали по итогам переговоров.

Рустем Умеров

Предложили российской стороне провести встречу лидеров с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

Украина продолжает настаивать на полном и безоговорочном прекращении огня и готова к переговорам о мире. Прекращение огня должно включать полное прекращение ударов по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры.

Украина ожидает прогресса в освобождении не только военнопленных, но и мирных граждан, включая детей.

Владимир Мединский

Чтобы встреча [Зеленского и Путина] состоялась, надо проработать условия соглашения и понять, что обсуждать. И на этой встрече надо ставить точку, подписывать. Встречаться, чтобы с нуля обсуждать, не имеет смысла.

Позиции в переданных сторонами меморандумах о мире «достаточно далеки друг от друга».

Предложили рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких, по 24–48 часов, перемирий, чтобы санитарные команды могли забрать раненых и погибших.

Договорились провести обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны в ближайшее время. «Предложили с нашей стороны передать Украине большее количество военнопленных, если они найдут у себя наших — значит, эта цифра будет больше», — сказал Мединский.

Предложили передать еще три тысячи тел украинских военнослужащих.

Один пункт договоренностей не был выполнен до конца — не все мирные жители Курской области, «эвакуированные ВСУ», вернулись домой.

Предложили украинской стороне сформировать три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн — по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Россия «полностью проработала» полный список из 339 фамилий украинских детей, вывезенных с территории Украины. Часть детей уже возвращена, по остальным «идет работа».