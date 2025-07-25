Украинские дроны ударили по Невинномысску в Ставрополье. Целью атаки стал химический комбинат «Азот»

Вооруженные силы Украины в ночь на 25 июля совершили «самую массированную атаку» беспилотников на Ставропольский край, сообщил губернатор Владимир Владимиров в телеграм-канале.

По его словам, над городом Невинномысском сбили 37 беспилотников. Губернатор добавил, что никто не пострадал. Глава Невинномысска Михаил Миненков сообщил, что обошлось «без потерь, без разрушений в городе».

Украинский телеграм-канал Exilenova+, а также российские Astra и «ВЧК-ОГПУ» сообщили, что в Невинномысске дроны атаковали химический комбинат «Азот», который уже атаковали в ночь на 14 июня. Телеграм-каналы распространили видеозаписи, на которых показаны последствия атаки. Где и когда сняты записи, неясно, их подлинность не подтверждена.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в течение ночи сбили 105 украинских беспилотников в девяти российских регионах, в том числе пять в Ставропольском крае.

Росавиация ночью вводила временные ограничения на работу аэропортов Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.

По данным Reuters, химический комбинат «Азот» поставляет на завод имени Свердлова в Нижегородской области азотную кислоту, необходимую для производства октогена и гексогена, которые используют при создании артиллерийских снарядов.