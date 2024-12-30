Reuters: более 75% железнодорожных поставок химикатов для пороховых заводов с начала войны обеспечили пять компаний российских миллиардеров

С начала войны пять крупных химических компаний обеспечили более 75% ключевых химикатов для заводов по производству взрывчатых веществ и пороха, поставлявшихся по железной дороге, выяснило агентство Reuters, изучившее документы о железнодорожных перевозках до сентября 2024 года.

Пять основных поставщиков химических компонентов — это «Еврохим», основанный Андреем Мельниченко, «Уралхим» Дмитрия Мазепина, «Евраз», 28% которого принадлежит Роману Абрамовичу, Среднеуральский медеплавильный завод, основанный Искандером Махмудовым, и «Лукойл» Вагита Алекперова.

По данным железной дороги, два завода «Еврохима» (Невинномысский азотный завод и «Новомосковский азот») за все время войны отправили на завод имени Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области не менее 38 тысяч тонн уксусной кислоты и почти пять тысяч тонн азотной кислоты. Они, как отмечает Reuters, используются для производства октогена и гексогена, а те, в свою очередь, для артиллерийских снарядов.

В компании заявили, что расчеты Reuters содержат «множество существенных фактических ошибок» и что «Еврохим» не является частью оборонного сектора российской экономики, а его продукты не предназначены для военных целей. Мельниченко (который передал активы жене за день до введения против него санкций ЕС) на запрос о комментарии не ответил.

Еще один производитель удобрений, «Уралхим», поставил заводу имени Свердлова более 27 тысяч тонн аммиачной селитры, шесть тысяч тонн азотной кислоты, а также партии кислот на Тамбовский Казанский пороховые заводы, выяснил Reuters. В «Уралхиме» ответили, что эта информация «неверна». Мазепин, сокративший свою долю в компании со 100% до 48% сразу после вторжения России в Украину, на запрос не ответил.

Кроме того, Reuters выяснил, что принадлежащий компании «Евраз» сталелитейный завод в Сибири (где именно — не уточняется) поставил пять тысяч тонн толуола (ингредиента для тротила) на Бийский олеумный завод, а нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Перми поставил шесть с половиной тысяч тонн толуола на Пермский пороховой завод, в Казань и также в Бийск.

Еще одно предприятие, Среднеуральский медеплавильный завод, поставлял олеум (известен также как дымящая серная кислота) на Тамбовский, Казанский и Пермский пороховые заводы.

Роман Абрамович и Вагит Алекперов (у которого осталась доля в 8,55% после продажи акций в 2022 году) также не ответили на запросы о комментариях. В компании «Евраз» заявили, что поставляют химикаты «только для гражданского использования». В «Лукойле» — что не производят взрывчатые вещества или «какие-либо связанные с ними компоненты».