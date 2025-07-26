Российские войска обстреляли ракетами и дронами Днепропетровскую область. Погибли два человека, еще пять ранены

В ночь на 26 июля российские военные совершили комбинированную атаку с участием ракет и дронов на Днепропетровскую область, сообщил глава военной администрации Сергей Лысак.

По данным Лысака, погибли два человека, пять получили ранения.

В Днепре под удар попал многоэтажный дом и промышленные предприятия, в Днепропетровском районе, сообщил глава региона, произошел пожар в торговом центре.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью в общей сложности россияне запустили по Украине 208 беспилотников и 27 ракет. По данным военных, 10 ракет и 25 беспилотников достигли цели, остальные были сбиты и подавлены.