Reuters: Индия ограничила закупки российской нефти

Четыре государственные нефтеперерабатывающие компании Индии прекратили закупки российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

Речь идет о компаниях Indian Oil Corp (IOC), Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL).

В течение прошедшей недели они не запрашивали российскую нефть, а обратились к спотовому рынку за альтернативными поставками — в основном, за нефтью из стран Ближнего Востока и Западной Африки. Это произошло на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины для стран, покупающих российскую нефть, а также из-за сокращения скидок на нее, отмечает Reuters.

Крупнейшими покупателями российской нефти в Индии остаются частные компании Reliance Industries и Nayara Energy.

14 июля президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором пообещал ввести против России и ее партнеров пошлины в размере 100%, если в течение 50 дней Москва не заключит соглашение о прекращении огня в Украине. Позже он сократил этот срок до 10 дней. В Белом доме позже уточнили, что Трамп говорил о покупателях российской нефти.

Спустя две недели американский президент объявил, что с 1 августа Соединенные Штаты вводят для Индии «штраф» за покупку военной техники и энергоносителей у России.

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