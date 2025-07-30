Трамп объявил о «штрафе» для Индии за покупку энергоносителей и оружия у России

Дональд Трамп объявил, что с 1 августа Соединенные Штаты вводят экспортную пошлину в размере 25% в отношении Индии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что на протяжении многих лет США вели с Индией «относительно небольшой бизнес, потому что их тарифы слишком высоки, <…> и у них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран».

По словам Трампа, Индия покупала «большую часть своей военной техники у России и являются крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем в то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине».

«Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25% плюс штраф за вышеизложенное, начиная с 1 августа», — написал Трамп.

Других подробностей про штраф для Индии он не привел.

В середине июля Дональд Трамп пригрозил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении огня с Киевом в течение 50 дней. Позже он сократил этот срок до 10 дней. При этом Трамп говорил, что не знает, повлияют ли эти ограничения на Россию.