Медведев затеял перебранку с Трампом в соцсетях. В итоге президент США куда-то отправил атомные подлодки Цепочка тревожных заявлений

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28 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свойственном ему вызывающем стиле прокомментировал в соцсетях требование президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна в течение десяти дней прекратить огонь в Украине. Он раскритиковал ультиматум и фактически пригрозил США войной. Трамп предложил Медведеву «следить за словами». Тогда бывший президент РФ напомнил про «мертвую руку» (систему массированного ответного ядерного удара). Теперь президент США заявляет, что отправил «в соответствующие регионы» две атомные подлодки.

28 июля

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Трамп дает России десять дней на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у России есть «10 или 12 дней», чтобы подписать соглашение о прекращении огня с Украиной. На следующий день он уточнил: «10 дней, начиная с сегодня». Трамп пообещал, что, если соглашение не будет заключено в этот срок, «мы введем пошлины и прочее, и я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он [очевидно, президент России Владимир Путин] явно, похоже, хочет продолжать войну».

Ранее, 14 июля, Трамп давал России 50 дней (то есть до 2 сентября) на прекращение огня. Он говорил, что «разочарован в Путине», и грозил 100-процентными пошлинами на торговлю с Россией и ее партнерами.

В тот же день

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Медведев, кажется, грозит Трампу войной

Трамп играет с Россией в ультиматумы: 50 дней или 10… Ему стоит помнить две вещи:

1. Россия — не Израиль и даже не Иран.

2. Каждый следующий ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не надо идти по стопам !

30 июля

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Трамп вводит дополнительные пошлины на торговлю с Индией

Помните: хоть Индия нам и друг, мы многие годы делали с ними относительно мало бизнеса, потому что у них слишком высокие пошлины, одни из самых высоких в мире, и у них самые труднопреодолимые и противные неденежные торговые барьеры среди всех стран. Кроме того, они всегда покупали подавляющее большинство своих вооружений у России, и они крупнейший покупатель российской энергии, наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине — это все нехорошо! Поэтому Индия будет платить пошлины 25% плюс штраф за вышеописанное, начиная с 1 августа. Спасибо за внимание к этой теме. !

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак:

Насчет Медведева — я не знаю, каково его психологическое состояние. Возможно, он был пьян. [Дональд Трамп] — не тот человек, который допустит, чтобы кто-то говорил такие ужасные вещи против президента Соединенных Штатов.

31 июля

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Трамп советует Медведеву «следить за словами»

Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе разваливать свои мертвые экономики, мне-то что. У нас мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, среди самых высоких в мире. Также Россия и США почти не ведут вместе бизнес. Давайте так и оставим, и передайте Медведеву, провалившемуся бывшему президенту России, который думает, что он все еще президент, чтобы следил за словами. Он вступает на опасную территорию!

В тот же день

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Медведев грозит Трампу «мертвой рукой»

А про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию» — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука»😂.

Так по-английски (Dead Hand) принято называть автоматизированную систему массированного ответного ядерного удара. Согласно устойчивой легенде, если Россия подвергнется ядерной атаке, система нанесет ответный удар, даже если все командные пункты российских Ракетных войск стратегического назначения будут уничтожены и некому будет отдать соответствующий приказ. Такая система у России действительно есть — она называется «Периметр», — но может быть активирована только по человеческой команде.

Снова глава офиса президента Украины Андрей Ермак:

Я только что вспомнил цитату из [фильма] «Самолет президента»: «С Соединенными Штатами так не поступают. Президент вернет себе свою бейсбольную перчатку и будет играть в мячик яйцами этого чувака!»

Медведеву стоило бы посмотреть кино. Может, со своей любимой водкой он наконец посмотрит правильный фильм. Такой, который ему напомнит: Америка не терпит, Америка наносит ответный удар.

1 августа

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Трамп отправляет подлодки

Вследствие чрезвычайно провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, я приказал разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах на случай, если эти дурацкие и разжигающие заявления окажутся чем-то бóльшим. Слова очень важны, они часто могут привести к незапланированным последствиям, и я надеюсь, что на сей раз так не произойдет. Спасибо за внимание к этой теме!

Американский сенатор Линдси Грэм:

Моим друзьям в России: президент Трамп хочет мира, а не конфликта. Но поймите, пожалуйста, что он не Обама, он не Байден, с ним шутки плохи. Вы заигрываетесь.

2 августа

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Американские подлодки приблизились к России

Трамп сообщил журналистам, что две подлодки «приблизились к России». Он так объяснил свои действия:

Бывший президент России, который теперь руководит одним из самых важных советов, Медведев, сказал некоторые вещи, которые были очень плохими, он говорил о ядерном оружии. А когда заговаривают о ядерном оружии, у меня, знаете, глаза загораются, я говорю: «Нам следует быть осторожными, потому что это самая главная угроза».

Ему не стоило этого говорить. У него слишком дерзкий язык. Он и раньше всякое говорил. И нам следует всегда быть готовыми. Так что я отправил в регион две атомные подлодки. Я просто хочу удостовериться, что эти слова — это просто слова и ничего больше.