Путин и Лукашенко провели переговоры на высшем уровне. Они дали пресс-конференцию, сидя на лавочке Лукашенко: россияне отгрызут Украину. Путин: на СВО все хорошо
Путин: У нас режим основан на Конституции, чего не скажешь об Украине. Переговоры всегда важны. А что касается чьих-то разочарований, то разочарования возникают от избыточных ожиданий. Цели России, озвученные летом 2024 года, остались прежними.
Лукашенко: Мы сделали серьезный экономический разворот на фоне санкций. Мир еще оценит. Нас на колени никто не поставит. Переговоры — это хорошо. Американцы воевали во Вьетнаме и вели переговоры. Украина требует невозможного. Что сделала плохо Россия? Детей беспризорных накормили, одели. А их обвиняют!
Путин: Да выяснилось там, что нет этого количества детей!
Лукашенко: Конечно, три или четыре ребенка. Идет нагнетание, это не на пользу. Надо договариваться. Не хотите в Беларуси — да хоть на Луну, куда угодно! Зеленский, ну что ты кричишь, что хочешь встретиться с Путиным? Подготовьтесь сначала и подписывайтесь. И Трампа зовите, и Макрона. Стармера, кого угодно!
Путин: На СВО все хорошо. Динамика понятна, недавно Часов Яр взяли. Наши недруги раньше говорили о необходимости стратегического поражения России. А сейчас хотят хотя бы остановить наступление. А нам нужен прочный мир.
Лукашенко: Уже идет деиндустриализация Европы. Говорят, такая цель у американцев. А им нужно было вместе с нами, ЕС и Россия — это мощь была бы. Это была бы силища, страшнее, чем Китай.
Путин: Очевидно, что суверенитета у ЕС нету вообще. И это ведет к колоссальным потерям.
Лукашенко: Запад давит на Зеленского, а что он хотел? Взял миллиарды денег, а теперь те, кто давал, говорят: мы хотим посмотреть, как они потрачены. Никакого суверенитета! Чехарда!
Путин: Коррупция характерна для всех стран. Но с ней нельзя бороться извне, особенно если те, кто извне, сами страдают. В Европе и США коррупция вообще легализована! Лоббизм, это че такое вообще? Украинские антикоррупционные бюро не подчиняются местным властям! Когда люди не влияют на процессы в стране — это унизительное состояние. Они попытались вернуть часть суверенитета, но сверху свистнули-щелкнули и все — сразу назад вернули. Только опозорились.
Лукашенко: Еще про Часов Яр — это дорога на Краматорск. Украина должна бегом просить Россию договориться. В противном случае россияне все потихонечку отгрызут, захватят, отвоюют и пойдут дальше.
Путин: Вернут! Это наше…
Лукашенко: Ну… вернут, ха-ха. Надо договариваться. Они должны бежать договариваться. Потому что Россия везде ведет наступление.
Это кратчайший пересказ пресс-конференции, которую Владимир Путин и Александр Лукашенко дали на лавочке в Валааме. Полностью посмотреть ее можно здесь.