Путин и Лукашенко провели переговоры на высшем уровне. Они дали пресс-конференцию, сидя на лавочке Лукашенко: россияне отгрызут Украину. Путин: на СВО все хорошо

Пресс-служба президента России

Путин: У нас режим основан на Конституции, чего не скажешь об Украине. Переговоры всегда важны. А что касается чьих-то разочарований, то разочарования возникают от избыточных ожиданий. Цели России, летом 2024 года, остались прежними.

Лукашенко: Мы сделали серьезный экономический разворот на фоне санкций. Мир еще оценит. Нас на колени никто не поставит. Переговоры — это хорошо. Американцы воевали во Вьетнаме и вели переговоры. Украина требует невозможного. Что сделала плохо Россия? Детей беспризорных накормили, одели. А их обвиняют!

Путин: Да выяснилось там, что детей!

Лукашенко: Конечно, три или четыре ребенка. Идет нагнетание, это не на пользу. Надо договариваться. Не хотите в Беларуси — да хоть на Луну, куда угодно! Зеленский, ну что ты кричишь, что хочешь встретиться с Путиным? Подготовьтесь сначала и подписывайтесь. И Трампа зовите, и Макрона. Стармера, кого угодно!

Путин: На все хорошо. Динамика понятна, недавно Часов Яр взяли. Наши недруги раньше говорили о необходимости стратегического поражения России. А сейчас хотят хотя бы остановить наступление. А нам нужен прочный мир.

Что осталось от Часова Яра

Минобороны РФ объявило о захвате Часова Яра. Но бои на окраинах еще продолжаются За время войны город превратился в руины — и потерял стратегическое значение. Вот что от него осталось

Что осталось от Часова Яра

Минобороны РФ объявило о захвате Часова Яра. Но бои на окраинах еще продолжаются За время войны город превратился в руины — и потерял стратегическое значение. Вот что от него осталось

Лукашенко: Уже идет деиндустриализация Европы. Говорят, такая цель у американцев. А им нужно было вместе с нами, ЕС и Россия — это мощь была бы. Это была бы силища, страшнее, чем Китай.

Путин: Очевидно, что суверенитета у ЕС нету вообще. И это ведет к колоссальным потерям.

Лукашенко: Запад давит на Зеленского, а что он хотел? Взял миллиарды денег, а теперь те, кто давал, говорят: мы хотим посмотреть, как они потрачены. Никакого суверенитета! Чехарда!

Путин: Коррупция характерна для всех стран. Но с ней нельзя бороться извне, особенно если те, кто извне, сами страдают. В Европе и США коррупция вообще легализована! Лоббизм, это че такое вообще? Украинские антикоррупционные бюро не подчиняются местным властям! Когда люди не влияют на процессы в стране — это унизительное состояние. Они попытались вернуть часть суверенитета, но сверху свистнули-щелкнули и все — сразу назад вернули. Только опозорились.

Лукашенко: Еще про Часов Яр — это дорога на Краматорск. Украина должна бегом просить Россию договориться. В противном случае россияне все потихонечку отгрызут, захватят, отвоюют и пойдут дальше.

Путин: Вернут! Это наше…

Лукашенко: Ну… вернут, ха-ха. Надо договариваться. Они должны бежать договариваться. Потому что Россия везде ведет наступление.

Это пресс-конференции, которую Владимир Путин и Александр Лукашенко дали на лавочке в Валааме. Полностью посмотреть ее можно здесь.