Vadym Sarakhan / AP / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 22 июля подписал закон, который фактически лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), созданные после Евромайдана. Перед этим в тот же день поправки были рассмотрены и одобрены Верховной радой. Создание независимых антикоррупционных органов было условиям сближения Украины с Евросоюзом. Теперь Зеленского и Верховную раду критикуют европейские партнеры Киева. В нескольких городах Украины прошли массовые протестные акции — первые с начала полномасштабной войны.

Национальное антикоррупционное бюро было создано в 2015 году с целью расследования коррупции в украинской власти. В частности, организация занимается расследованиями в случае нарушений закона судьями, прокурорами, депутатами, премьер-министром и президентом (если его полномочия прекращены). В том же году была создана Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Это самостоятельное подразделение Офиса генерального прокурора, которое процессуально руководит и сопровождает дела НАБУ.

Как отмечает украинская Телевизионная служба новостей, НАБУ и САП — два ключевых органа антикоррупционной инфраструктуры. Их создание было одним из требований Евросоюза и Международного валютного фонда в рамках структурных преобразований, которые Украина должна провести для вступления в ЕС. Кроме того, их создание было условием открытия для Украины безвизового режима с ЕС и получения макрофинансовой помощи. До сих пор НАБУ и САП были независимы от других властных и правоохранительных структур в стране, пишет украинский Forbes.

21 июля в антикоррупционном бюро прошли обыски

Утром 21 июля Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили, что проводят операцию по «нейтрализации российского влияния» на Национальное антикоррупционное бюро. По данным на утро 22 июля, было проведено 80 обысков у 19 сотрудников. Несколько человек были задержаны. Среди них — один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов. По версии СБУ, он «имеет контакты» с представителями России и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ.

Обыски также прошли в офисе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В ее заявлении говорилось, что СБУ проводила проверку соблюдения законодательства о гостайне. «В рамках проверки работники СБУ получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП. Проверка организована в период, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной зарубежной командировке. Указанные меры могут привести к раскрытию информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые сейчас расследуются НАБУ и САП», — говорилось в сообщении антикоррупционной прокуратуры.

Верховная рада в срочном порядке приняла поправки о работе антикоррупционных органов

На следующий день, утром 22 июля, комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности собрался на внеочередное заседание. Он рассматривал поправки в законопроект № 12414, который изначально касался изменений в Уголовном процессуальном кодексе, связанных с пропавшими без вести людьми в условиях военного положения. Документ был принят в первом чтении и готовился ко второму. Однако именно в этот законопроект депутаты включили правки о работе НАБУ и САП, которые фактически лишали их независимости. Комитет поправки одобрил.

В тот же день представители президентской фракции «Слуга народа» внесли измененный законопроект в повестку дня Верховной рады. Перед началом голосования фракции «Европейская солидарность» и «Голос» инициировали процесс снятия законопроекта с повестки дня, однако это решение поддержали лишь 53 депутата. Кроме того, несколько депутатов попытались заблокировать трибуну перед голосованием. Как пояснил депутат Ярослав Железняк, это был «единственный вариант, как можно хоть теоретически остановить» принятие законопроекта.

В итоге законопроект поддержали 263 депутата (в том числе 185 от президентской фракции), он был одобрен Верховной радой. Вечером 22 июля документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Перед голосованием в раде НАБУ выпустило заявление, в котором сказано, что в случае одобрения поправок руководитель САП «становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры». «Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года, будет разрушена», — говорилось в заявлении.

Согласно одобренным поправкам, генпрокурор сможет:

перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

получать полный доступ ко всем делам НАБУ, истребовать материалы любых дел и перепоручать их другим прокурорам;

предоставлять НАБУ письменные указания, обязательные к исполнению;

закрывать расследования по требованию защиты;

перепоручать уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.

В Киеве и других городах Украины прошли массовые акции против нового закона

Еще до голосования в раде Евросоюз и «Большая семерка» выразили обеспокоенность по поводу нового закона. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что антикоррупционные органы «имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общества». Он отметил, что ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь «при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления». «Для вступления Украины в ЕС необходима способность бороться с коррупцией и обеспечивать институциональную устойчивость. ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права», — добавил он.

Послы стран G7 заявили, что внимательно следят за расследованием в отношении сотрудников НАБУ. «Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезные опасения и намереваемся обсудить эти события с правительством», — говорится в заявлении послов.

В Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые акции протеста против закона о лишении независимости НАБУ и САП. В столице Украины протестующие собрались около драмтеатра имени Ивана Франко, куда их призвал прийти ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский. По оценкам «Украинской правды» и Hromadske, собрались несколько сотен человек. Агентство УНИАН насчитало до одной тысячи протестующих. Участники акций скандировали «Руки прочь от НАБУ!», «Позор!», «Защитим демократические институты!» и другие лозунги - в том числе с критикой офиса президента.

Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Stanislav Kozliuk / Reuters / Scanpix / LETA

Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

«То, что происходит, — это демонтаж антикоррупционной инфраструктуры в Украине,» — заявила в комментарии The Wall Street Journal соучредитель неправительственного Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, которая помогала в создании НАБУ после Майдана. По ее мнению, в последние месяцы США, вероятно, перестали уделять внимание вопросу о борьбе с коррупцией в Украине, что развязало руки власти для ослабления НАБУ.

С критикой принятого закона выступил и мэр Киева Виталий Кличко, у которого несколько лет продолжается конфликт с Зеленским. Кличко заявил, что новый закон «не приближает» Украину к Евросоюзу, демократии и верховенству права, а также «к тем ценностям, за которые сегодня гибнут» украинские военные.

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Среди тех, кто поддержал принятый закон, оказалась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она заявила, что необходимо «шаг за шагом отменить все законы, где были применены международные совещательные советы и международные наблюдательные советы, потому что это лишает Украину суверенитета». Тимошенко считает, что создание антикоррупционных органов привело к росту коррупции, так как те руководствуются в своей работе принципом «свой-чужой».

Прокомментировал новый закон и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что украинская история показывает, что «нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия». «У нас одна общая беда, один враг. Поэтому решать внутренние противоречия стоит путем открытого диалога для достижения единой общей цели — отстоять нашу страну. Уверен, что Украину спасут сильные войска и институты. Мы должны проявить мудрость и ответственность», — написал Буданов в своем телеграм-канале. Кроме того, ГУР заявило, что протесты в Украине могут использовать российские спецслужбы и пропагандисты, чтобы добиться «потери устойчивости государства».

Атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на инвестиции в оборону Украины и на финансирование восстановления страны, заявили в Организации экономического сотрудничества и развития . Руководитель антикоррупционного отдела ОЭСР Джулия Фромгольц выразила «глубокую озабоченность последними событиями», в том числе принятием закона о полномочиях НАБУ. По ее мнению, этот закон подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины.

Раскритиковала закон и Европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос. «Мы серьезно обеспокоены сегодняшним голосованием в Раде. Отмена ключевых мер, защищающих независимость НАБУ, является серьезным шагом назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для движения Украины к ЕС. Верховенство закона остается в центре переговоров о вступлении в ЕС», — написала она в соцсети X.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал принятие закона «плохим днем для Украины».

И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в справедливой стране. Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, это не о справедливости. Я понимаю, что для многих во власти Революция Достоинства является лишь ежегодным постом в соцсетях. Но для миллионов людей это была жертва ради справедливости. И ее нельзя обнулить голосованием и быстрыми подписями. Сейчас у президента выбор — встать или нет на сторону народа. И это опять же не о НАБУ и не о САП. Это о народе.

Зеленский заявил, что в Украине «надо все очистить от российского влияния»

В ночь на 23 июля Зеленский сообщил, что поговорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, генпрокурором Русланом Кравченко и главой СБУ Василием Малюком. «Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российского влияния — от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше», — сказал Зеленский. По его словам, «НАБУ и САП будут работать», а генпрокурор стремится «реально обеспечить неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона».

Позднее Зеленский выпустил еще одно заявление. Он сообщил, что провел совещание со всеми руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов. По его словам, все они «выразили готовность работать в команде» и в интересах Украины.

«Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институций для обеспечения справедливости и эффективности каждой институции. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы. Договорились, что на следующей неделе будет рабочая встреча по плану общих действий. А через две недели должен быть готов общий план — какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять существующие вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества», — написал Зеленский.

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