Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеоообращении, выпущенном в ночь на 23 июля, что провел совещание с участием руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Встреча прошла на фоне принятия закона, согласно которому упомянутые ведомства теряют независимость и начинают подчиняться офису генпрокурора.

«Антикоррупционная инфраструктура будет работать, только без российского влияния — от этого нужно все очистить. И справедливости должно стать больше», — заявил Зеленский в обращении.

По его словам, «НАБУ и САП будут работать», а генпрокурор стремится «реально обеспечить неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона».

Дела, которые лежали, должны быть расследованы. Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за границей — в очень приятных странах и без юридических последствий. Это не нормально. Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды «висят» годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело.

При этом Зеленский не стал напрямую комментировал закон № 12414, который Верховная рада приняла 22 июля. Президент Украины подписал документ за несколько часов до своего видеообращения. Зеленский также не стал комментировать протестные акции против принятого закона, которые прошли в Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

Принятый закон предусматривает, что генпрокурор Украины получит доступ ко всем делам Национального антикоррупционного бюро, сможет давать указания детективам бюро, а также закрыть расследование по требованию стороны защиты.

Как отмечает «Украинская правда», руководители НАБУ и САП призывали Владимира Зеленского не подписывать закон. Участники акций протеста, прошедших в городах Украины 22 июля, требовали наложить вето на закон. Обеспокоенность в связи с принятием закона выразили Евросоюз и страны G7.

Украинские следователи 21 июля провели обыски у сотрудников Национального антикоррупционного бюро. Украинские СМИ писали, что Служба безопасности Украины и офис генпрокурора проводят спецоперацию по «нейтрализации российского влияния на НАБУ».