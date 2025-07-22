Верховная рада приняла законопроект о лишении независимости антикоррупционных органов. Евросоюз и G7 выразили обеспокоенность

Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) теряют свою независимость и фактически будут подчиняться генеральной прокуратуре. Об этом сообщают «Украинская правда» и «Громадське».

За соответствующий законопроект проголосовали 263 депутата, в том числе 185 от президентской фракции «Слуга народа».

Согласно одобренным поправкам, генпрокурор сможет перепоручать полномочия САП другим прокурорам, истребовать материалы любых дел и перепоручать их других прокурорам, предоставлять НАБУ письменные указания, обязательные к исполнению, перепоручать уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.

Перед началом голосования в раде фракции «Европейская солидарность» и «Голос» инициировали процесс снятия законопроекта с повестки дня, однако это решение поддержали лишь 53 депутата. Кроме того, несколько депутатов попытались заблокировать трибуну перед голосованием. Как пояснил депутат Ярослав Железняк, «единственный вариант, как это можно хоть теоретически остановить» принятие законопроекта.

По словам депутата Анастасии Радиной, поправки «делают САП декоративным институтом и предусматривают полное зависимость деятельности НАБУ и САП от воли генерального прокурора».

Утром 22 июля законопроект был одобрен комитетом рады по вопросам правоохранительной деятельности. Депутат Железняк утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон уже сегодня, то есть 22 июля.

Обеспокоенность в связи с фактическим лишением независимости НАБУ и САП выразили в Евросоюзе. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что эти органы «имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности». Он отметил, что ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь «при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления».

«Для вступления Украины в ЕС необходима мощная способность бороться с коррупцией и обеспечить институциональную устойчивость. ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права», — добавил он.

21 июля Служба безопасности Украины и Генпрокуратура провели обыски у бывший и действующих работников НАБУ и САП. По данным на утро 22 июля, было проведено 80 обысков у 19 сотрудников. Несколько человек были задержаны. Среди них — один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, его подозревают в пособничестве России. Кроме того, одного из сотрудников НАБУ заподозрили в шпионаже для российских спецслужб.

Вскоре после сообщений об обысках обеспокоенность выразили послы стран «Большой семерки» (G7). «Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезные опасения и намерение обсудить эти события с руководством правительства», — говорилось в сообщении.

Как поясняет «РБК-Украина», НАБУ и САП «образуют антикоррупционный тандем», в котором НАБУ ведет расследование, а САП обеспечивает надзор и направляет дела в суд. Их эффективная работа — ключевое требование западных партнеров Украины, в частности ЕС и МВФ, в рамках финансовой и политической поддержки, отмечает издание.