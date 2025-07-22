В Киеве, Одессе, Львове люди вышли на протесты, требуя наложить вето на закон о лишении независимости антикоррупционных органов. Зеленский его подписал

В Киеве и еще нескольких городах Украины сотни человек вышли на акции протеста против законопроекта № 12414 о лишении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В Киеве протестующие собрались около драмтеатра имени Ивана Франко, куда их призвал ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский. «Друзья, давайте собираться на акцию и отстаивать то, что мы строили за последнее десятилетие», — написал он в своих соцсетях, добавив, что площадь у театра — ближайшее к офису президента доступное место. «Мне как ветерану важно, чтобы мою инициативу поддержали прежде всего простые неравнодушные граждане. Поэтому прошу политические партии и деятелей воздержаться от этой акции», — заявил Козятинский.

По оценкам «Украинской правды» и Hromadske, на площади в Киеве собрались несколько сотен человек. Агентство УНИАН насчитало до одной тысячи протестующих. Также на протесты вышли жители Одессы, Львова и Днепра.

Протестующие требовали наложить вето на законопроект. Они скандировали «Руки прочь от НАБУ», «Позор», «Защитим демократические институты» и другие лозунги — в том числе, с критикой офиса президента.

Вскоре после этого украинские издания, ссылаясь на карточку законопроекта на сайте Верховной рады, сообщили, что документ подписан президентом Владимиром Зеленским. Затем статус на короткое время изменился на «Закон направлен на подпись президенту Украины», а потом снова на «Возвращен с подписью президента Украины». В итоге, судя по этому статусу, закон подписан.

Законопроект № 12414, который 22 июля одобрила Верховная рада Украины, фактически подчиняет НАБУ и САП офису генпрокурора и лишает их независимости. Он предусматривает, что генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ, имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ, может закрыть расследование по требованию стороны защиты, может самостоятельно решать споры о подследственности, а также истребовать материалы любых дел и перепоручать их.