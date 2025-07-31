Верховная рада приняла законопроект Зеленского, возвращающий независимость антикоррупционным ведомствам

Верховная рада приняла закон, который возвращает полномочия Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Законопроект внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. За документ проголосовал 331 депутат, сообщает «РБК-Украина».

Заседание Рады, на котором принимали законопроект, впервые с начала полномасштабной российско-украинской войны показывали в прямой онлайн-трансляции. Раньше это было запрещено из соображений безопасности.

Обновлено. Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Рады за то, что они приняли закон о возвращении полномочий НАБУ и САП. В специальном обращении президент Украины сообщил, что уже подписал этот закон. «Это гарантии нормальной независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное… Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению», — сказал он.

22 июля Верховная рада приняла законопроект № 12414, который фактически лишил независимости НАБУ и САП. Владимир Зеленский подписал закон. Из-за этого в Украине начались протесты, недовольство документом также выразили европейские партнеры Киева.

Уже спустя два дня, вечером 24 июля, президент Украины внес в Раду новый законопроект № 13533, который «по сути отменяет урезание полномочий антикоррупционных органов».

Источники Financial Times ранее утверждали, что около 70 депутатов от «Слуги народа» опасались голосовать за новый законопроект. Они считали, что антикоррупционные органы могут воспользоваться возвращенными полномочиями для преследования парламентариев, поддержавших инициативу, которая лишила организации независимости.

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