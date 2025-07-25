FT: 70 депутатов Рады от партии «Слуга народа» не хотят голосовать за возвращение независимости антикоррупционным органам, опасаясь мести

Около 70 депутатов Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» опасаются голосовать за новый законопроект, который возвращает независимость Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Они считают, что антикоррупционные органы могут воспользоваться возвращенными полномочиями для преследования депутатов за поддержку действующего закона, лишившего эти организации независимости. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

«Люди боятся, что против них начнется несправедливое уголовное преследование из мести», — говорит один из руководителей фракции «Слуга народа».

По словам собеседников издания, опасения депутатов усилились после интервью главы САП Александра Клименко, которое он дал «Суспiльне». На вопрос телеканала, почему, по его мнению, власти решили принять закон о лишении независимости САП и НАБУ, Клименко ответил:

«Я не знаю этих оснований. Но мы собираем всю информацию. Мы разберем все ситуации, события, высказывания, все упреки, претензии в наш адрес. До молекул. Мы воспроизведем хронологию событий по секундам и все это проанализируем», — сказал он.

В комментарии Financial Times Клименко пояснил, что «бояться НАБУ и САП могут только те, кто замешан в коррупционных схемах». «Мы никогда не занимались политическим преследованием», — добавил он.

Некоторые из депутатов рассматривают даже вариант сложения мандатов вместо голосования за новый законопроект, утверждают собеседники Financial Times. Издание предполагает, что голосование может быть перенесено.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что голосование по законопроекту, внесенному президентом Владимиром Зеленским и который возвращает независимость НАБУ и САП, запланировано на 31 июля.

22 июля Верховная Рада приняла, а Владимир Зеленский подписал закон, который фактически лишает независимости НАБУ и САП. Из-за этого в украинских городах начались протесты. Недовольство документом выразили европейские партнеры Украины. Вечером 24 июля Зеленский внес в Раду новый законопроект, который «по сути отменяет урезание полномочий антикоррупционных органов».

Закон, который лишил независимости НАБУ и САП, поддержали 263 депутата Рады, в том числе 185 от президентской фракции «Слуга народа».

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