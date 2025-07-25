Vadym Sarakhan / AP / Scanpix / LETA

22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который лишил антикоррупционные органы независимости. Это вызвало недовольство западных политиков и самих украинцев, которые вышли на протесты впервые с начала полномасштабной войны. Уже через два дня Зеленский пообещал вернуть НАБУ и САП независимый статус — и при этом защитить их от российского влияния. Именно этим влиянием он объяснял свое первоначальное решение. Однако есть мнение, что главной причиной атаки на органы по расследованию коррупции стало то, что они слишком сильно приблизились к окружению самого Зеленского. описала, что предшествовало попытке президента Украины упразднить независимую антикоррупционную вертикаль. Мы пересказали этот материал.

В чем подозревают сотрудников НАБУ?

21 июля Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили об операции по «нейтрализации российского влияния» в . Обыски прошли у 19 сотрудников НАБУ, а также в офисе САП (руководители обоих ведомств в это время были в командировке).

Были задержаны, а затем отправлены под стражу два человека. Один из них — сотрудник закрытого подразделения НАБУ Виктор Гусаров. Его подозревают в сливе информации бывшему замглавы охраны Виктора Януковича, экс-президента Украины, сбежавшего в Россию во время Евромайдана. СБУ утверждает, что предупрежала НАБУ и возможных рисках, связанных с Гусаровым, но в бюро не отреагировали. НАБУ же настаивает, что провело совместную с СБУ проверку Гусарова, в результате которой СБУ пришла к выводу, что доказательств против него нет.

Второй арестованный — Руслан Магамедрасулов, руководитель межрегионального управления детективов НАБУ, который координировал деятельность бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях. По версии СБУ, оформляя доступ к гостайне, он скрыл российское гражданство своего отца, а также помогал ему продавать семена технической конопли в Дагестан. Как доказательство посреднической роли Магамедрасулова СБУ опубликовала прослушку его разговора. При этом общественная организация «Центр противодействия коррупции» убеждена, что на этой записи силовик говорит не про Дагестан, а про Узбекистан.

Кроме того, Магамедрасулов якобы поддерживал контакты с Федором Христенко — пророссийским депутатом Верховной Рады, который уехал из Украины перед полномасштабной войной и которого украинские власти считают агентом ФСБ, отвечавшим за связи с НАБУ. В частности, Христенко якобы договорился о том, чтобы сотрудники бюро «для подстраховки» сопровождали олигарха Геннадия Боголюбова, уехавшего из Украины в 2024 году по поддельным документам. В НАБУ утверждают, что персонал бюро оказался в одном поезде с Боголюбовым случайно.

Также Офис генпрокурора Украины подозревает трех сотрудников НАБУ по делам о дорожно-транспортных происшествиях. По информации самого бюро, два из этих ДТП произошли в 2021 году, а одно в 2023-м — и «в каждом из этих случаев работники НАБУ оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, вызвали скорую, полицию и проинформировали соответствующие органы».

Достаточно ли подозрений в отношении отдельных сотрудников, чтобы лишить НАБУ и САП независимости?

21 июля, в день обысков в антикоррупционных органах, «Украинская правда» предполагала, что атаку на них спровоцировали несколько факторов. Первый — реальное желание власти зачистить ведомства от предполагаемых агентов России. Второй — попытка подорвать авторитет САП и НАБУ, объясняя это борьбой с российским влиянием. Третий — стремление получить доступ к засекреченным материалам об антикоррупционных расследованиях против представителей власти.

«Если хотя бы что-то из „российских“ обвинений правдиво, то очевидно, что руководство НАБУ должно быть заинтересовано в том, чтобы вычистить из своей структуры „российские консервы“ и выловить „кротов“. <…> Однако большинство задержаний и обысков у детективов НАБУ, [и в частности, дела о старых ДТП] наводят на мысль, что дискредитационная составляющая — одна из ключевых во всей этой истории», — писала «Украинская правда» 21 июля.

Издание предполагало, что «в ближайшее время в Верховной раде появится законопроект о немедленной переаттестации НАБУ». Он действительно появился уже на следующий день — только речь в нем шла не о переаттестации, а о подчинении НАБУ и САП генпрокурору, которого назначает президент. Законопроект был принят одним днем.

Утром 22 июля комитет Верховной рады по правоохранительной деятельности собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть поправки в законопроект, который касался пропавших без вести в условиях военного положения. Документ уже был принят в первом чтении, но 22 июля, перед вторым чтением, в него включили поправки о работе НАБУ и САП. Комитет поправки одобрил, после чего представители президентской фракции «Слуга народа» внесли измененный законопроект в повестку дня Верховной рады. За него проголосовали 263 депутата, против — 13, еще столько же воздержались, а 35 не голосовали вообще. Вечером 22 июля документ подписал Владимир Зеленский. Поздно вечером 21 июля источники «Украинской правды» в Верховной раде уверяли, что никакого законопроекта о НАБУ и САП в парламент не поступало. Это подтвердила исполнительный директор экспертного центра «Лаборатория законодательных инициатив» Светлана Матвиенко: «Информация о добавленных правках появилась в ночь на 22 июля. Также наши источники сообщили, что заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности провели сверхбыстро — в 8:40 утра 22 июля. До этого, в 8:23 [член рады от президентской партии „Слуга народа“] Максим Павлюк получил полномочия исполняющего обязанности главы комитета».

Как подчинение НАБУ и САП президенту может быть связано с уголовными делами против его окружения?

23 июня — за месяц до лишения независимости — НАБУ объявила о подозрении вице-премьеру Украины, министру национального единства Алексею Чернышову. По версии следствия, он получил взятку от застройщика KSM Group за разрешение на строительство в Киеве, когда в 2020-2022 годах работал министром развития общин и территорий. Чернышов был взят под стражу, но менее чем через неделю вышел под залог в 120 миллионов гривен.

Чернышов построил успешную карьеру при Зеленском; его называли фаворитом президента и другом его семьи. В 2021 году, во время ковидных ограничений, он единственный из членов кабинета министров был приглашен на празднование дня рождения Зеленского, пишет «Украинская правда». Даже после подозрений в коррупции Чернышова не стали отстранять от должности в правительстве. Впрочем, через две недели Зеленский сменил состав кабинета министров, и министерство Чернышова просто упразднили.

Алексей Чернышов Michael Kappeler / dpa / Scanpix / LETA

Именно дело против вице-премьера дало старт противостоянию между Офисом президента и антикоррупционными органами, считает «Украинская правда». До этого чиновник такого высокого уровня никогда не был подозреваемым в коррупции ни при Зеленском, ни при предыдущих президентах Украины. Подобный скандал вполне может иметь негативные последствия для рейтинга Зеленского, как произошло с его предшественником Петром Порошенко.

По информации источников «Украинской правды», после истории с Чернышовым Офис президента поручил силовикам «сделать все возможное, чтобы уничтожить влияние НАБУ/САП». Новый генпрокурор Руслан Кравченко, назначенный Зеленским, потребовал материалы дел, в которых фигурировали люди из НАБУ и САП, и отдал их на изучение отдельной группе прокуроров.

Чернышов был не первым. До этого, в 2023 году, под прицел НАБУ попал другой член команды Зеленского — замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. Бюро начало проверку информации о том, что его брат и бывший подчиненный с 2022 года получили от государства 320 миллионов гривен за электроэнергию от солнечных электростанций, которые оказались в зоне оккупации и не имели связи с энергосистемой Украины. Шурма ушел в отставку только год спустя и уехал в Германию. Также страну покинул его брат.

Однако 15 июля 2025 года Шурма позвонил высокопоставленному сотруднику Офиса президента и рассказал, что детективы НАБУ вместе с немецкой полицией обыскали его дом в Германии, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в Верховной раде. По информации издания, обыск у Шурмы стал «одной из последних капель» для Зеленского, поскольку над ним и его командой нависла угроза попасть в коррупционный скандал уже не национального, а международного масштаба.

Ростислав Шурма Arnd Wiegmann / Reuters / Scanpix / LETA

Еще одной «последней каплей» мог стать интерес НАБУ к Тимуру Миндичу — совладельцу студии «Квартал 95» и другу Зеленского. Он не занимает постов в правительстве, но, как утверждают собеседники «Украинской правды», влияет на государственную политику. В мае издание Bihus сообщило, что косвенно связанные с Миндичем компании могут быть причастны к завышению цен при строительстве военных укреплений. А в начале июня НАБУ задержала двоюродного брата Миндича по делу о хищениях в «Харьковоблэнерго». «Украинская правда» также отмечает, что в последнее время «фамилия Миндича в контексте производства дронов».

В связи с чем Миндич привлек внимание органов по расследованию коррупции, неизвестно. Но в день обысков в НАБУ и САП собеседник «Украинской правды» в антикоррупционных органах утверждал, что бюро готовилось перевести Миндича в статус подозреваемого. Он предположил, что в Офисе президента об этом узнали и «сработали превентивно». Сам Миндич уехал из Украины; сейчас он находится в Австрии, заявили источники издания «Цензор.нет».

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