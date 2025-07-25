Зеленский: в законопроекте, который вернет независимость антикоррупционным органам, будет детектор лжи для сотрудников с родственниками в России

Законопроект, который должен вернуть независимость антикоррупционным органам, предусматривает, что сотрудников с родственниками в России будут проверять на детекторе лжи , рассказал Владимир Зеленский на встрече с журналистами 24 июля, сообщили Hromadske, «Суспільне» и «РБК-Украина».

Речь идет о законопроекте, внесенном в Верховную раду Украины самим Зеленским 24 июля. Документ призван вернуть независимость двум институциям — Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). 22 июля Верховная рада одобрила, а Зеленский подписал закон, который фактически подчиняет НАБУ и САП офису генпрокурора.

В новом законопроекте, по словам президента Украины, предусмотрены меры, позволяющие защитить антикоррупционные органы от российского влияния.

Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопрос, почему не обсудил первоначальный закон об антикоррупционных органах до того, как подписал его. «Наверное, нужно было вести диалог. Всегда нужно общаться. Я сосредоточен на вопросе войны, потому что сейчас в Украине вопрос номер один — это вопрос войны. Самая главная проблема — война. Главный враг — Россия», — заявил президент Украины.

После принятия закона, лишающего НАБУ и САП независимости, жители Киева, Одессы, Львова, Харькова и других городов Украины два дня подряд выходили на протесты, требуя наложить вето на закон. Зеленский сказал, что мнение протестующих было услышано. «Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Люди сказали: все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали, отреагировали», — сказал Зеленский.

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