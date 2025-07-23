В Киеве, Одессе и других городах Украины второй день проходят протесты против закона о лишении независимости антикоррупционных органов

В городах Украины второй день подряд проходят акции протеста против закона № 12414, который фактически лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

В Киеве акция протеста проходит у театра имени Ивана Франко. На нее собрались, по данным украинских изданий, тысячи человек. Участники акции скандируют: «Власть это народ» и «Руки прочь от НАБУ и САП». Также протестовать вышли люди в Одессе, Львове, Харькове, Ивано-Франковске. Известно, что всего акции анонсированы по меньшей мере в 17 городах Украины, пишет Hromadske.

Народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на следующей неделе Верховная рада, ушедшая, по его же словам, на перерыв, будет собираться, чтобы «отменять эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП». «Большую роль в этом сыграла категорическая позиция партнеров (особенно в отношении денег) и протесты», — написал Железняк. Подтверждений его словам нет.

Владимир Зеленский, комментируя ситуацию вокруг подписанного им документа, написал, что внесет в Верховную раду Украины законопроект, «который станет ответом» на реакцию общества и «усилит независимость антикоррупционных институтов».

22 июля Верховная рада Украины одобрила закон, который фактически подчиняет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) офису генпрокурора и лишает их независимости. Люди в Киеве, Одессе, Львове, Днепре вышли на протесты, требуя наложить вето на закон, однако вечером его все равно подписал Владимир Зеленский.

Читайте также

В Украине прошли первые массовые протесты после начала полномасштабной войны. Причина — Зеленский лишил независимости антикоррупционные органы Евросоюз тоже недоволен. Борьба с коррупцией — это условие вступления Украины в ЕС

Читайте также

В Украине прошли первые массовые протесты после начала полномасштабной войны. Причина — Зеленский лишил независимости антикоррупционные органы Евросоюз тоже недоволен. Борьба с коррупцией — это условие вступления Украины в ЕС