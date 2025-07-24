В Украине кризис из-за решения Зеленского лишить независимости органы по борьбе с коррупцией. Его ругают в стране и в мире «Европейские лидеры вложили свой политический капитал в помощь Украине. Они получили пощечину и отомстят с избытком»

Протесты против лишения антикоррупционных органов независимости. Киев, 23 июля 2025 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

22 июля президент Украины лишил лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), подчинив их генпрокурору, которого назначает он сам. НАБУ и САП — это органы по расследованию коррупции среди высокопоставленных лиц, которые были созданы после Евромайдана как одно из условий сближения Украины с ЕС. Решение Владимира Зеленского, которое он обосновал , вызвало первые с начала войны протесты в Украине: вчера на акцию в Киеве, как сообщается, вышли девять тысяч человек. На Западе его тоже раскритиковали как чрезмерное и идущее вразрез с обязательствами Украины по борьбе с коррупцией. Вечером 24 июля Зеленский внес в парламент другой законопроект, который, как пишут украинские СМИ, по сути восстанавливает независимость антикоррупционных органов. Вот что об этом кризисе говорят в Украине и в мире.

Реакции в Украине

директор Национального антикоррупционного бюро

Сейчас фактически была уничтожена антикоррупционная инфраструктура — то, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества. Сегодня это было уничтожено, в том числе , которым предъявлены подозрения [в коррупции].

генпрокурор Украины

Мы будем одной семьей. Они [Специальная антикоррупционная прокуратура] будут работать по своим уголовным производствам, мы по своим.

премьер-министр Украины

Честно говоря, в украинском обществе и отдельных социальных группах этот вопрос [о коррупции] преувеличивается и выпячивается.

экс-президент Украины, глава парламентской фракции «Европейская солидарность»

Чтобы замаскировать атаку на [антикоррупционные] институты, выбрали самый циничный способ — о помощи семьям военнослужащих, пропавших без вести. В ночь перед голосованием никакого такого законопроекта не было. Утром — комитет, уже в 11:00 — пленарное заседание, и — «поправка».

Редакция газеты The Kyiv Independent

Зеленский делает выбор в пользу подрыва украинских демократических институтов ради расширения своей личной власти. Зачем это делать сейчас? Атакованные антикоррупционные агентства расследовали деятельность депутатов от партии Зеленского и ближайшего окружения президента. Всего несколько недель назад они взялись за его друга, вице-премьера Алексея Чернышова, сделав его подозреваемым по делу о захвате земель.

глава объединения «Автомайдан»

Все механизмы, с помощью которых можно забрать [уголовное] дело, закрыть его и «убить», будут в распоряжении генерального прокурора. Мы возвращаемся к 2013 году. <…> По сути, последний генеральный прокурор, обладавший таким объемом полномочий, — это .

глава украинского аналитического центра Dejure

То, что люди видят коррупцию [в Украине] — это в первую очередь заслуга антикоррупционных органов, потому что из десяти новостей о фактах коррупции, восемь-девять продуцируют именно они. Если бы их не было, мы бы и не знали о коррупции. Думали бы, что какие-то ветры дуют из России, и поэтому мы все херово живем.

глава совета директоров крупной фармацевтической компании «Дарница»

Расцениваю это как удар по доверию, а именно доверие — главная валюта в экономике воюющей страны. Бизнес сегодня не просто платит налоги, он удерживает социальную инфраструктуру, инвестирует в будущее, поддерживает армию. Но эта внутренняя мобилизация держится на базовом контракте с государством: честные правила, не имитация реформ. Разрушение этих правил — это шаг в противоположном направлении.

украинский политик, один из авторов Конституции Украины

Они [европейские дипломаты] четко говорят о том, что это неверный шаг, это шаг, который несет вред. Вынесем за рамки помощь оружием, боеприпасами, системами ПРО, ПВО, техническими компонентами и так далее. Здесь вещи, которые [уже] законтрактованы. Совместное производство, инвестиционные проекты с Евросоюзом — здесь будут дискуссии.

исполнительный директор украинского Центра экономической стратегии

Зачем другим странам и Еврокомиссии дальше пытаться преодолеть сопротивление Венгрии, если страна-кандидатка сама двигается в сторону «демократии по-венгерски»? И останемся мы буферной страной, о чем и мечтает Путин.

Реакции на Западе

представитель Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] контактировала с президентом Зеленским. Она выразила серьезную обеспокоенность последствиями поправок и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями. Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основополагающими принципами ЕС. Как страна-кандидат Украина должна соблюдать эти стандарты. Компромисс невозможен.

члены Сената США

Один из самых частых аргументов против поддержки Украины — это утверждение, что страна погрязла в коррупции. Мы признаем, что Украина продолжает добиваться прогресса в этой сфере, и призываем правительство воздержаться от любых действий, которые подрывают этот прогресс.

руководитель программы Центральной Европы в Польском институте международных дел

Европейским политикам и чиновникам глубоко безразличны «предательство идеалов Майдана», борьба за верховенство права в Украине или другие лозунги, которыми они так охотно прикрываются. Самое дорогое для них — это их собственный политический капитал. Многие европейские лидеры вложили свой политический капитал в помощь Украине — часто вопреки воле своих избирателей и под яростной критикой оппонентов. Сегодня эти лидеры получили откровенную пощечину. <…> Они отомстят Украине с избытком, особенно если из-за этого абсурдного решения сами окажутся под ударом критики у себя дома. <…> Теперь каждый европейский политик трижды подумает, прежде чем поддержать помощь Украине — ведь завтра его оппоненты выйдут на пресс-конференцию и скажут: мы же предупреждали, что вас предадут.

британский экономист, эксперт по Украине

В мирное время Запад отреагировал бы прекращением помощи Украине. Но, поскольку Украина сейчас находится на передовой обороны Европы, Европе сложно — практически невозможно — принять такое решение. Потоки помощи продолжатся, поскольку у Европы нет другого выбора, но на заднем плане будут работать дипломаты, пытаясь донести, что это [лишение антикоррупционных органов независимости] — пиар-подарок Путину и тем на Западе, кто утверждает, что западные налогоплательщики не должны финансировать Украину.

Реакции в России

пресс-секретарь президента России

Если говорить простым и емким русским языком, очевидно, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, разворовали. <…> Поэтому коррупция — тема острая. Острая для Украины.

Леонид Слуцкий

председатель ЛДПР

Коллективный Запад показательно индифферентен к новому майдану на Украине. <…> Мерцы, макроны и стармеры практически молча наблюдают, как Зеленский толкает Украину в пропасть диктатуры. Военные дотации и помощь Киеву сворачивать на этом фоне не собираются. Что и требовалось доказать: высокопарные слова о правах и свободах были лишь ширмой для проведения кровавого госпереворота в 2014 году.

Александр Коц

военкор «Комсомольской правды»

Зеленский, очевидно, уверовал, что поймал Бога за бороду. Но митинги в украинских городах намекают: за их организацию взялись серьезные специалисты, которые смогли по свистку вывести на улицы тысячи людей. Что это за специалисты — гадать не нужно. Кто организовал на Украине два майдана? Они же организуют и третий. В Лондоне на низком старте замер [бывший главком ВСУ Валерий] Залужный, готовясь занять вакантное место главы государства.

Маргарита Симоньян

главный редактор пропагандистского медиа RT

После того, как столько чернил было потрачено на западные статьи, призывающие к свержению нашего президента, было бы очень иронично, если бы именно Зеленский встретил свою судьбу от рук собственного народа.

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Начало этой истории

В Украине первые массовые протесты после начала полномасштабной войны. Причина — Зеленский лишил независимости антикоррупционные органы Евросоюз тоже недоволен. Борьба с коррупцией — это условие вступления Украины в ЕС