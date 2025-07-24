Зеленский внес в Верховную раду законопроект о независимости антикоррупционных органов. Два дня назад он лишил их независимости

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, касающийся независимости антикоррупционных органов.

Как пишет РБК-Украина, новый документ «по сути отменяет урезание полномочий антикоррупционных органов».

Законопроект приветствовали в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), подчеркнув, что он «восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и ». Там подчеркнули, что эти организации участвовали в разработке документов.

22 июля Владимир Зеленский подписал закон, который фактически лишает независимости НАБУ и САП. Из-за этого в украинских городах начались масштабные протесты. Недовольство документом выразили в Евросоюзе.

Уже вечером 23 июля Зеленский пообещал внести новый законопроект, который «станет ответом на реакцию общества» и «усилит независимость антикоррупционных институтов».

Утром 24 июля в Верховной раде был зарегистрирован депутатский законопроект, который должен вернуть независимость НАБУ и САП. Документ подписали 48 представителей разных фракций.

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