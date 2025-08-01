Путин сказал: «Нам нужен длительный и прочный мир». Зеленский снова ответил, что ему нужна встреча с Путиным

Президент РФ Владимир Путин заявил 1 августа, что окончание российско-украинской войны должно обеспечить безопасность всех сторон конфликта.

«Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран. И, наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые аккуратно, между прочим, но все-таки выложили идею о том, что надо говорить, может быть, и о европейской безопасности в целом», — сказал Путин журналистам на Валааме (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину через соцсети. «Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — заявил Зеленский.

«Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России», — сказал украинский президент.

Владимир Зеленский неоднократно предлагал Владимиру Путину встретиться лично, чтобы обсудить завершение российско-украинской войны. В Кремле заявили в конце июля, что встреча Путина и Зеленского «вряд ли» возможна до конца августа, как предлагала Украина. Представитель Кремля говорил, что встреча на высшем уровне будет возможна только после того, как команды переговорщиков достигнут договоренностей.

Владимир Зеленский сообщил по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, прошедших 23 июля в Стамбуле, что представители России «впервые за долгое время» начали говорить о возможной встрече двух президентов.

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