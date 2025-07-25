В Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского вряд ли возможна до конца августа, как предлагает Украина

Встреча президентов России и Украины вряд ли может состояться до конца августа, как это предлагают в Киеве, считают в Кремле.

«Встреча на высшем уровне может и должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать те модальности этих договоренностей, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что проекты меморандумов, которыми российская и украинская делегации обменялись во втором раунде переговоров, «диаметрально противоположны». «Вряд ли их можно сблизить в одночасье, для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа», — добавил он.

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, прошедших 23 июля в Стамбуле, делегация Киева выступила с предложением до конца августа провести личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

По словам президента Украины, на российско-украинских переговорах впервые за долгое время стали звучать сигналы от Кремля о возможной встрече лидеров. «Вопрос о встрече на уровне лидеров мы поднимаем публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи», — сказал Зеленский в беседе с украинскими СМИ.

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