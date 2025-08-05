Война Тысяча двести пятьдесят девятый день. Трамп ругается с Индией из-за российской нефти. Через три дня истекает срок ультиматума с угрозами санкций против ее покупателей

Железнодорожный вокзал в Лозовой после российского удара, 5 августа 2025 года The State Emergency Service of Ukraine / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Дональд Трамп снова угрожает Индии пошлинами на ее товары — из-за того, что она закупает российскую нефть

Отношения Индии и США обострились 30 июля, когда президент США Дональд Трамп пригрозил наложить на Индию «штраф» за закупку российской нефти и военной техники. Он также объявил о пошлинах в 25%, хотя Индия рассчитывала на 15–20%. Позднее заместитель главы аппарата и один из самых влиятельных помощников президента США Стивен Миллер прямо обвинил Индию в финансировании войны России с Украиной. «Он [Трамп] ясно сказал, что это неприемлемо, чтобы Индия продолжала финансировать эту войну, покупая нефть у России», — заявил Миллер. 4 августа Трамп вновь пообещал значительно повысить «тариф, который Индия платит США» (не уточнив, на сколько), а 5 августа сказал, что сделает это в течение суток.

«Показательно, что те страны, которые критикуют Индию, сами продолжают торговлю с Россией. В отличие от нас, для них такая торговля не является жизненно важной необходимостью», — ответили на это в министерстве иностранных дел Индии 5 августа. В Кремле заявили, что слышат в отношении торгующих с Россией стран «много заявлений, которые фактически являются угрозами». «Мы считаем, что суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Индия наряду с Китаем — крупнейший покупатель российской подсанкционной нефти, которую Москва продает по цене выше установленного Западом потолка. По подсчетам Reuters, Индия закупает около 1,8 миллиона баррелей в сутки — и она же основной покупатель российской флагманской нефти марки . Китай закупает два миллиона баррелей в сутки. Ему США тоже угрожали повышением пошлин, на что Китай еще в конце июля ответил, что является суверенным государством и будет самостоятельно решать, у кого закупать нефть.

Индия на угрозы Трампа реагирует неоднозначно — то ли сокращает закупки, то ли нет. После первых угроз, как сообщал Bloomberg, правительство Индии поручило государственным нефтеперерабатывающим компаниям подготовить планы по закупке нефти из других стран на случай отказа от российского сырья. Тогда же Reuters писал, что четыре госкомпании Индии уже прекратили закупки нефти из России. Однако пока, судя по сообщениям источников индийских изданий, эти поставки не прекращены. Источники Reuters отмечают, что немедленных изменений не будет — в частности, потому, что отказаться от долгосрочных нефтяных контрактов не так просто.

На фоне споров с США в Москву прибыл советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал, сообщает The Times of India. Его визит направлен на «укрепление стратегического партнерства с Россией», пишет газета. Ее собеседники из числа чиновников утверждают, что угрозы Трампа не повлияют на российско-индийские отношения.

8 августа истекают 10 дней, по истечении которых Трамп обещал ввести санкции против торговых партнеров России, если Владимир Путин не прекратит боевые действия в Украине. На исходе этого срока ожидается визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Он приедет 6 или 7 августа. Уиткофф побывал в России уже четырежды за последние полгода, однако к видимому продвижению в переговорах о прекращении огня эти визиты не привели.

Украина

Российская армия нанесла удар по Лозовой — местные власти назвали его самым массированным с начала войны

В ночь на 5 августа российские войска атаковали город Лозовая в Харьковской области. Мэр города Сергей Зеленский назвал этот удар «самой массированной атакой с начала войны».

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, во время атаки были применены 34 ударных беспилотника. По словам мэра, в Лозовой повреждены критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор; также пострадали вокзал и железнодорожное депо. Часть поездов отправили в обход, сообщили в «Украинских железных дорогах».

В результате российской атаки погибли два человека — дежурный механик одного из железнодорожных подразделений и женщина, у которой, по словам Сергея Зеленского, «не выдержало сердце». Еще не менее 13 человек пострадали, в их числе — двое детей 13 и 14 лет.

Последствия российского удара по Лозовой, 5 августа 2025 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA Железнодорожный вокзал в городе Лозовая, 5 августа 2025 года The State Emergency Service of Ukraine / EPA / Scanpix / LETA

Рабочие расчищают завалы на железнодорожной станции в Лозовой после российской атаки, 5 августа 2025 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA Поврежденное ударом беспилотника здание вокзала в Лозовой, 5 августа 2025 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Полина (Санкт-Петербург). Мои родители из Украины. Я родилась в России. Каждое лето, в детстве, проводила у бабушки. Не говорю, но хорошо понимаю речь.

Прекрасно помню, как в последний приезд в 2013 году ощущала напряжение в обществе, хотя ни разу не столкнулась с открытым национализмом. В новостях постоянно мелькали новости, направленные на осуждение русского языка и литературы. Поэтому я старалась по возможности не говорить по-русски.

Я чужая и тут и там, так было и так будет. Мне больно от того, что происходит. Сначала, когда я читаю новости о разрушенных домах и погибших. Потом, когда родная тетя радуется, что что-то прилетает рядом с нами. И что появились новые дальнобойные ракеты, которые теперь и до Питера долетят.

Мы перестали общаться совсем. Мне было бесконечно стыдно. Я не понимала, о чем писать — как проходят будни, про погоду? Это невозможно. Поэтому я бесконечно извинялась, сожалела, убеждала, что я в таком же шоке, как и они. Теперь я перестала писать совсем, потому что ничего не меняется и мне нечего им сообщить. Мне тоже никто не пишет. Все связи потеряны и разорваны.

Я даже не могу подобрать слов, чтобы описать, насколько мне все кажется абсурдным, неправильным и перевернутым. И кажется, что никто рядом этого не ощущает, кроме меня.

Рассказываю детям о своем детстве, о местах, где они скорее всего не будут никогда. О родных, которых они скорей всего не увидят. Они учатся скрывать свое происхождение, мнение от окружающих. Я их учу, потому что мне страшно, что они что-то скажут, нарисуют, и их могут посадить. Потому что в России сажают детей, истязают детей, убивают детей на войне, при этом государству нужны новые дети.

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