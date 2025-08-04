Война Тысяча двести пятьдесят восьмой день. Украина все чаще бьет по железной дороге в России. Европа получит от США системы Patriot через два года (а может быть, через семь лет)

Загрузка ракет для систем Patriot, предназначенных для сил ПВО Германии, в польском городе Замость в 2023 году Soeren Stache / picture alliance / Getty Images

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Россия

Украина все чаще бьет по железной дороге в России. За две недели из-за атак задержали более 220 поездов

В Волгоградской области в ночь на 4 августа временно остановили движение поездов из-за атаки украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, в городе на железнодорожные пути на станции Арчеда упал дрон, который не взорвался, на место приехали саперы.

В пресс-службе Приволжской железной дороги (филиал РЖД), в свою очередь, сообщили, что на станции Арчеда в 2:50 ночи упали обломки беспилотника. Из-за этого задержались пять пассажирских поездов, в том числе из Москвы и Петербурга, а также четыре пригородных электрички. В РЖД сообщили, что поезда задержали более чем на пять часов. Движение восстановили около 11:30 утра, то есть более чем через восемь часов после атаки беспилотников.

По словам губернатора, в результате атаки произошел пожар в техническом здании на станции Арчеда, при этом пути и другая железнодорожная инфраструктура не получили повреждений. Украинский телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что БПЛА атаковали диспетчерскую станцию. Канал опубликовал фотографию поврежденного здания (из открытых источников следует, что снимок действительно снят в районе станции, но идет ли речь о диспетчерской, неясно).

В последние недели украинские беспилотники неоднократно атаковали объекты железной дороги в России. За полмесяца, начиная с 19 июля, произошло не менее семи таких атак (включая атаку 4 августа).

19 июля. Ростовская область. Из-за падения обломков дронов повреждения получила контактная сеть на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово. Ранена дежурная по станции Лихая, пострадавшую госпитализировали. Движение поездов остановили. 132 пассажирских поезда шли с опозданием от 33 минут до 15 часов.

Из-за падения обломков дронов повреждения получила контактная сеть на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово. Ранена дежурная по станции Лихая, пострадавшую госпитализировали. Движение поездов остановили. 132 пассажирских поезда шли с опозданием от 33 минут до 15 часов. 21 июля. Ростовская область. В результате атаки БПЛА произошел пожар в здании на станции в поселке Каменоломни. Задержали более 50 пассажирских поездов.

В результате атаки БПЛА произошел пожар в здании на станции в поселке Каменоломни. Задержали более 50 пассажирских поездов. 25 июля. Ростовская область. Обломки дрона упали на станции Песчанокопская, повреждения получили контактная сеть и здание на станции. 10 пассажирских поездов задержали на срок до пяти часов.

Обломки дрона упали на станции Песчанокопская, повреждения получили контактная сеть и здание на станции. 10 пассажирских поездов задержали на срок до пяти часов. 25 июля. Краснодарский край. Под удар попал пассажирский поезд на вокзале в городе Тимашевске, пострадали два человека, одного из них госпитализировали. В вагоне поезда выбило окна. Задержали 12 поездов.

Под удар попал пассажирский поезд на вокзале в городе Тимашевске, пострадали два человека, одного из них госпитализировали. В вагоне поезда выбило окна. Задержали 12 поездов. 27 июля. Волгоградская область. Атакована электроподстанция на станции Жутово в поселке Октябрьский. Задержали два пассажирских поезда, отменили одну электричку.

Атакована электроподстанция на станции Жутово в поселке Октябрьский. Задержали два пассажирских поезда, отменили одну электричку. 29 июля. Ростовская область. Атакован вокзал в Сальске. В пассажирском поезде выбило окна, никто не пострадал. Загорелся грузовой состав. При разминировании погибли два сапера. Движение временно останавливали, задержали 11 поездов.

До этого в июне и июле беспилотники практически не атаковали железную дорогу. В июле произошел только один такой случай: 7 июля поезда задерживали из-за происшествия в Воронежской области.

Кроме того, в конце мая и в начале июня произошло по меньшей мере пять взрывов на железной дороге. Самое крупное происшествие случилось вечером 31 мая в Брянской области. Там обрушился автомобильный мост, когда под ним проходил пассажирский поезд. Тогда погибли семь человек, более 100 получили ранения.

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В Брянской области на пассажирский поезд обрушился мост. Погибли семь человек. Власти заявляют о подрыве Еще один мост обрушился в Курской области

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В Брянской области на пассажирский поезд обрушился мост. Погибли семь человек. Власти заявляют о подрыве Еще один мост обрушился в Курской области

Мир

Европа сможет получить системы Patriot взамен переданных Украине не ранее 2027 года

США могут на несколько лет растянуть поставки систем Patriot странам Европы, которые согласились передать имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Украине. Французский адмирал Пьер Вандье, один из командующих НАТО, заявил , что оценивает сроки поставок в семь лет. Неназванный «хорошо информированный источник» издания «был более оптимистичен»: по его словам, поставки займут как минимум два года.

Дональд Трамп объявил в июле, что США и НАТО заключили соглашение, в рамках которого Украина получит системы Patriot и другое оружие за счет союзников по НАТО. Взамен США быстро продадут союзникам новые вооружения.

Германия, которая первой согласилась передать Украине системы Patriot в рамках сделки с Трампом, попросила у США «незыблемые» гарантии, что Берлин получит новые системы в течение восьми месяцев, заявил в конце июля министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Сделка Трампа с союзниками по НАТО по поставке Patriot зависит от того, насколько быстро новые системы могут быть переброшены в Европу, пишет Euractiv. Есть опасения, что собственная противовоздушная оборона стран Европы может надолго остаться без защиты, если США будут медлить с поставками.

Издание указывает, что Румыния «поплатилась» за то, что в 2024 году передала Украине одну из двух своих систем Patriot. В Румынии рассчитывали, что США смогут быстро передать стране новую систему ПВО, но спустя несколько месяцев стороны подписали контракт, который предусматривает поставку в конце десятилетия.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Александр (Мариуполь). Постоянно читаю эту рубрику. Скажу честно, она вызывает у меня двоякие чувства. Радует, что в остались люди, сохранившие трезвый взгляд на события. Но на собственном опыте знаю — таких там абсолютное меньшинство.

Я провел весь период боев в Мариуполе. Думаю, не надо объяснять, что это было. Скажу одним словом — Апокалипсис. Многие пишущие здесь о том, что они устали от войны, даже близко себе не представляют, что это такое.

Все мои российские родственники от меня отвернулись, их мозг съел телевизор. Друзья, которых тоже было много, в лучшем случае делают вид, что ничего не происходит. Большинство же рассказывает мне о том, как нас освобождали, и о том, что они лучше меня знают о тех событиях.

Уверен — с таким народом ждут очень печальные времена. Причина не в , причина — в простых людях. Они в восторге от всего этого.

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Война Тысяча двести пятьдесят седьмой день. Российские войска второй день бьют по мосту в Херсоне. В Адлере загорелась нефтебаза после атаки украинских дронов

Что происходило накануне

Война Тысяча двести пятьдесят седьмой день. Российские войска второй день бьют по мосту в Херсоне. В Адлере загорелась нефтебаза после атаки украинских дронов

«Медуза»