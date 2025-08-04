Война Тысяча двести пятьдесят восьмой день. Украина все чаще бьет по железной дороге в России. Европа получит от США системы Patriot через два года (а может быть, через семь лет)
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Россия
Украина все чаще бьет по железной дороге в России. За две недели из-за атак задержали более 220 поездов
В Волгоградской области в ночь на 4 августа временно остановили движение поездов из-за атаки украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, в городе Фролово на железнодорожные пути на станции Арчеда упал дрон, который не взорвался, на место приехали саперы.
В пресс-службе Приволжской железной дороги (филиал РЖД), в свою очередь, сообщили, что на станции Арчеда в 2:50 ночи упали обломки беспилотника. Из-за этого задержались пять пассажирских поездов, в том числе из Москвы и Петербурга, а также четыре пригородных электрички. В РЖД сообщили, что поезда задержали более чем на пять часов. Движение восстановили около 11:30 утра, то есть более чем через восемь часов после атаки беспилотников.
По словам губернатора, в результате атаки произошел пожар в техническом здании на станции Арчеда, при этом пути и другая железнодорожная инфраструктура не получили повреждений. Украинский телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что БПЛА атаковали диспетчерскую станцию. Канал опубликовал фотографию поврежденного здания (из открытых источников следует, что снимок действительно снят в районе станции, но идет ли речь о диспетчерской, неясно).
В последние недели украинские беспилотники неоднократно атаковали объекты железной дороги в России. За полмесяца, начиная с 19 июля, произошло не менее семи таких атак (включая атаку 4 августа).
- 19 июля. Ростовская область. Из-за падения обломков дронов повреждения получила контактная сеть на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово. Ранена дежурная по станции Лихая, пострадавшую госпитализировали. Движение поездов остановили. 132 пассажирских поезда шли с опозданием от 33 минут до 15 часов.
- 21 июля. Ростовская область. В результате атаки БПЛА произошел пожар в здании на станции в поселке Каменоломни. Задержали более 50 пассажирских поездов.
- 25 июля. Ростовская область. Обломки дрона упали на станции Песчанокопская, повреждения получили контактная сеть и здание на станции. 10 пассажирских поездов задержали на срок до пяти часов.
- 25 июля. Краснодарский край. Под удар попал пассажирский поезд на вокзале в городе Тимашевске, пострадали два человека, одного из них госпитализировали. В вагоне поезда выбило окна. Задержали 12 поездов.
- 27 июля. Волгоградская область. Атакована электроподстанция на станции Жутово в поселке Октябрьский. Задержали два пассажирских поезда, отменили одну электричку.
- 29 июля. Ростовская область. Атакован вокзал в Сальске. В пассажирском поезде выбило окна, никто не пострадал. Загорелся грузовой состав. При разминировании погибли два сапера. Движение временно останавливали, задержали 11 поездов.
До этого в июне и июле беспилотники практически не атаковали железную дорогу. В июле произошел только один такой случай: 7 июля поезда задерживали из-за происшествия в Воронежской области.
Кроме того, в конце мая и в начале июня произошло по меньшей мере пять взрывов на железной дороге. Самое крупное происшествие случилось вечером 31 мая в Брянской области. Там обрушился автомобильный мост, когда под ним проходил пассажирский поезд. Тогда погибли семь человек, более 100 получили ранения.
Мир
Европа сможет получить системы Patriot взамен переданных Украине не ранее 2027 года
США могут на несколько лет растянуть поставки систем Patriot странам Европы, которые согласились передать имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Украине. Французский адмирал Пьер Вандье, один из командующих НАТО, заявил Euractiv, что оценивает сроки поставок в семь лет. Неназванный «хорошо информированный источник» издания «был более оптимистичен»: по его словам, поставки займут как минимум два года.
Дональд Трамп объявил в июле, что США и НАТО заключили соглашение, в рамках которого Украина получит системы Patriot и другое оружие за счет союзников по НАТО. Взамен США быстро продадут союзникам новые вооружения.
Германия, которая первой согласилась передать Украине системы Patriot в рамках сделки с Трампом, попросила у США «незыблемые» гарантии, что Берлин получит новые системы в течение восьми месяцев, заявил в конце июля министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Сделка Трампа с союзниками по НАТО по поставке Patriot зависит от того, насколько быстро новые системы могут быть переброшены в Европу, пишет Euractiv. Есть опасения, что собственная противовоздушная оборона стран Европы может надолго остаться без защиты, если США будут медлить с поставками.
Издание указывает, что Румыния «поплатилась» за то, что в 2024 году передала Украине одну из двух своих систем Patriot. В Румынии рассчитывали, что США смогут быстро передать стране новую систему ПВО, но спустя несколько месяцев стороны подписали контракт, который предусматривает поставку в конце десятилетия.
Война глазами читателей «Медузы»
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Александр (Мариуполь). Постоянно читаю эту рубрику. Скажу честно, она вызывает у меня двоякие чувства. Радует, что в россии остались люди, сохранившие трезвый взгляд на события. Но на собственном опыте знаю — таких там абсолютное меньшинство.
Я провел весь период боев в Мариуполе. Думаю, не надо объяснять, что это было. Скажу одним словом — Апокалипсис. Многие пишущие здесь о том, что они устали от войны, даже близко себе не представляют, что это такое.
Все мои российские родственники от меня отвернулись, их мозг съел телевизор. Друзья, которых тоже было много, в лучшем случае делают вид, что ничего не происходит. Большинство же рассказывает мне о том, как нас освобождали, и о том, что они лучше меня знают о тех событиях.
Уверен — с таким народом россию ждут очень печальные времена. Причина не в путине, причина — в простых людях. Они в восторге от всего этого.