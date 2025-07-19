В Ростовской области приостанавливали движение поездов после падения обломков украинских беспилотников. На подлете к Москве сбили более десятка дронов

Средства ПВО Минобороны РФ в ночь на 19 июля сбили 13 украинских беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишет, что беспилотники сбивали в Истринском и Солнечногорском районах. Близкий к силовикам канал Shot сообщает, что взрывы были слышны в Нахабино и Зеленограде. В московских аэропортах Домодедово и Шереметьево вводили ограничения на работу.

Внимание, на видео есть мат.

Один беспилотник сбили в Дмитровском округе Подмосковья, заявили местные власти поздно вечером 18 июля. Повреждена высоковольтная линия электропередачи. Ее уже отремонтировали.

В Каменске и Каменском районе Ростовской области из-за падения обломков беспилотников загорелись частные дома и хозяйственные постройки, рассказал глава региона Юрий Слюсарь. Одна местная жительница получила ранения.

Из-за падения обломков дронов повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово, там приостановили движение поездов. По данным РЖД, задержаны 50 поездов дальнего следования, отменено несколько пригородных электричек. Позже перевозчик сообщил, что 10 поездов были отправлены через перегон Лихая — Замчалово на тепловозной тяге.

Обновление. На перегоне Лихая — Замчалово Ростовской области возобновили движение поездов на электротяге по двум путям, сообщили в РЖД. Задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам. Восстановительные работы на перегоне продолжаются.

В Минобороны РФ отчитались, что вечером 18 июля ПВО сбили или перехватили 87 украинских беспилотников в разных регионах России. Еще 71 дрон был уничтожен в ночь на 19 июля, заявило ведомство.