Минобороны России заявило, что за ночь сбиты 99 украинских беспилотников. В Волгоградской области из-за атаки задерживаются поезда

Минобороны России заявило, что в течение ночи были уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотников.

В Брянской области были сбиты 36 беспилотников, в Смоленской — 21, в Калужской — 10, в Волгоградской и Ростовской — по девять, в Воронежской и Курской — по два и еще по одному — в Московской Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях. Также несколько дронов были уничтожены над Крымом и Черным морем, добавили в военном ведомстве.

В Волгоградской области, как сообщил губернатор Андрей Бочаров, в результате падения обломков дронов было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. По данным Приволжской железной дороги, в связи с падением обломков на станции Жутово два поезда дальнего следования (Казань — Новороссийск и Адлер — Киров) задержались, один пригородный поезд был отменен. Украинские паблики пишут, что в Жутово была атакована подстанция в районе расположенной там нефтебазы.

В аэропорту Волгограда в районе часа ночи были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. К 7:30 они были сняты, на запасной аэродром ушел один самолет.

Ограничения для безопасности полетов также вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Пскова, Калуги и Петербурга.

В Каменске Ростовской области, как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь, в результате атаки повреждена крыша дома по улице Танкистов. В хуторе Лесной обломки беспилотника упали во двор частного дома по улице Королева, на крышу дома по улице Свободы и на улицу Ворошилова. Пострадавших, по его словам, нет.