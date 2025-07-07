В Краснодарском крае украинский дрон упал на территории НПЗ. В Подмосковье беспилотники атаковали город, где находится химзавод

В Краснодарском крае обломки украинского беспилотника упали на территории одного из технологических цехов Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщил оперативный штаб региона. Пострадавших и повреждений нет.

Российские и украинские телеграм-каналы (1, 2, 3, 4, 5) сообщили, что, по словам очевидцев, звуки взрывов слышали в городе Краснозаводск в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. В городе находится химический завод — поставщик российской армии. Украинские телеграм-каналы Supernova+ и Exilenova+ утверждают, что завод стал целью украинских дронов. Официально это не подтверждено.

В Воронежской области обломки беспилотника упали на железнодорожные пути, были задержаны несколько поездов, сообщил глава региона Александр Гусев. Люди не пострадали.

В Липецке обломки беспилотников, заявил губернатор Игорь Артамонов, повредили кровлю частного дома и автомобиль. Беспилотник попал в строящуюся нежилую многоэтажку. Пострадавших нет.

Жительница села Каменский Хутор получила ранения в результате атаки беспилотника в Брянской области. Как сообщили местные власти, пострадавшую доставили в больницу.

Российские дежурные средства ПВО в ночь на 7 июля уничтожили и перехватили 91 украинский беспилотник в 14 регионах, сообщило Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, дроны сбили в Белгородской (20 беспилотников), Курской (14), Липецкой (9), Брянской (8) и Воронежской (8) областях. Еще восемь беспилотников уничтожили в московском регионе, по три — над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей, два — в Орловской области, по одному во Владимирской области, Краснодарском крае и аннексированном Крыму. Семь дронов были сбиты над акваторией Черного моря.