Война Тысяча двести пятьдесят седьмой день. Российские войска второй день бьют по мосту в Херсоне. В Адлере загорелась нефтебаза после атаки украинских дронов

Жилой дом в Киеве, пострадавший в результате российского удара 31 июля Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

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Украина

Удары по Николаеву и мосту в Херсоне

В ночь на 3 августа российские войска нанесли ракетный удар по городу Николаев, сообщили глава областной администраций Виталий Ким и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Удар, как утверждают спасатели, пришелся по жилому микрорайону города.

Повреждены 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, автомобили, почтовое отделение, магазин стройматерилов. Три частных дома разрушены. По последним данным, пострадали семь человек, четырем из них оказали помощь на месте.

Российская армия продолжила наносить удары по мосту в Херсоне, который ведет в микрорайон Корабел.

Микрорайон Корабел находится на Карантинном острове, который соединен с городом двумя мостами — железнодорожным и автомобильным. На острове, в частности, расположен Херсонский судостроительный завод.

Накануне власти Херсона сообщили, что российские войска сбросили на город две управляемые авиабомбы. В результате мост получил повреждения — на дорожном полотне осталась большая сквозная дыра. На следующий день глава областной администрации Александр Прокудин сообщил, что российские войска снова атаковали Херсон с воздуха. «Предварительно зафиксировано попадание в районе моста», — заявил Прокудин. Об ударах по мосту также пишут российские «военкоры».

После удара вечером 2 августа власти призвали жителей района Корабел эвакуироваться, так как из-за повреждения моста «затруднена логистика» и туда будет сложно завезти еду. Кроме того, в результате удара поврежден газопровод, поэтому жители микрорайона остались без газа.

«Однако имеем некоторые проблемы с логистикой именно из-за повреждения полотна, это касается поставки продуктов, медикаментов, выезда экстренной медицинской помощи и всех других служб в целом. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы [люди] рассмотрели вопрос эвакуации из микрорайона Корабел», — заявил глава Херсонской городской администрации Ярослав Шанько.

Позже Прокудин сообщил, что в микрорайоне Корабел остаются около 1800 человек, в том числе 31 ребенок.

Россия

Атака на нефтебазу в Адлере

В ночь на 3 августа после атаки украинских дронов загорелась нефтебаза в Адлерском районе Сочи. По данным оперативного штаба Краснодарского края, там в результате падения обломков беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров, после чего огонь перекинулся на еще один резервуар. Через несколько часов пожар на одном из резервуаров ликвидировали, на втором — локализовали.

Как уточняет телеграм-канал Astra, пожар произошел на нефтебазе «Роснефть-Кубаньнефтепродукт».

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Саша (Москва). До войны я активно участвовал в избирательных кампаниях, был волонтером, донатил организациям. Верил, что маленькими шагами мы придем к «прекрасной России будущего». После вторжения пару лет каждый час мониторил военные сводки, читал аналитику, смотрел политический ютуб. Не терял надежды… Но сейчас ее не осталось. Мне все равно, что происходит. Я продолжаю следить за новостями, но уже без бесконечного думскролла. Очередной «сильнейший за последние месяцы» обстрел Украины? Бывает. Очередной репрессивный закон в РФ? Ну ок… Мирные переговоры? Столько раз уже слышали — и получали лишь пустые надежды…

Политическая апатия при нормальной повседневной жизни. Своих идеалов о либеральном, свободном будущем России я не потерял. Но нет ни малейшей возможности это приблизить. Во многих деятелях российской оппозиции я сильно разочаровался и не хочу иметь с ними ничего общего. Мне кажется, они уже никогда не будут иметь ничего общего с Россией. Дискредитировали себя не пропагандой, а своими словами и поступками.

Я продолжаю жить в Москве. Лозунги «это наш город» и «это наша страна» глубоко запали мне в душу. Даже в такое время я постоянно нахожусь в антивоенном комьюнити — и на работе, и в баре, и на тусовке. Нас тут много. Но глобально мы чувствуем, что нас бросили. Нас ненавидят все: и власть, и «коллективный Запад», и бывшие оппозиционные деятели. Если с первыми все давно понятно, то на вторых были наивные надежды, но никакой помощи нет, а скорее наоборот. Но я верю, что настанет день, когда наши голоса снова станут слышны. Возможно, это будет нескоро, но пока мы здесь, в своем городе и своей стране, мы продолжаем жить и хранить свои идеалы, ожидая момента, когда сможем их воплотить.

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