Российская армия сбросила авиабомбу на мост в Херсоне

Войска РФ вечером 2 августа атаковали Херсон, сбросив на город две управляемые авиабомбы, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

В результате атаки поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел. Также повреждены три частных и один многоэтажный дом. Информации о пострадавших не поступало.

В соцсетях появились кадры, на которых виден момент удара по мосту в Херсоне. По предварительным данным, мост выстоял, хотя на дорожном полотне осталась большая сквозная дыра.