Российская армия сбросила авиабомбу на мост в Херсоне
Источник: Александр Прокудин
Войска РФ вечером 2 августа атаковали Херсон, сбросив на город две управляемые авиабомбы, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.
В результате атаки поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел. Также повреждены три частных и один многоэтажный дом. Информации о пострадавших не поступало.
В соцсетях появились кадры, на которых виден момент удара по мосту в Херсоне. По предварительным данным, мост выстоял, хотя на дорожном полотне осталась большая сквозная дыра.