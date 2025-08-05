Москва рассматривает возможность заключить воздушное перемирие с Украиной в качестве уступки президенту США Дональду Трампу в попытке предотвратить введение жестких вторичных санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, официальные лица в Кремле понимают, что грядущий визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию является последней возможностью достигнуть соглашения с Трампом. При этом собеседники Bloomberg отмечают, что ожидания успеха «невысоки».

По словам одного из источников, приостановка ударов ракетами и дронами может быть одним из потенциальных предложений Москвы — при условии, что Украина также на нее согласится. При этом, пишет Bloomberg, президент РФ Владимир Путин не пойдет на полное прекращение огня, так как российские войска «продолжают уверенное продвижение на поле боя».

Трамп дал России время до 8 августа, чтобы прекратить огонь. В противном случае он обещает ввести трехзначные пошлины на товары из стран, которые покупают у РФ нефтепродукты.

Агентство Reuters ранее 5 августа писало, что Путин не хочет «злить» Трампа и понимает, что, вероятно, упускает возможность улучшить отношения с Вашингтоном, но военные цели для него важнее. По данным источников агентства, президент РФ хочет полностью захватить четыре украинских региона, после чего начать переговоры о мире.

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