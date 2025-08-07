Bloomberg: Трамп рассчитывает обсудить с Путиным «обмен территориями». Что это значит, неясно

Президент США Дональд Трамп сообщил союзникам, что рассчитывает в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить прекращение огня в Украине, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их словам, во время беседы с лидерами стран Европы и Украины 6 августа Трамп был «настроен оптимистично» по этому вопросу.

Президент США также предположил, что Путин будет готов вступить в мирные переговоры, если стороны будут обсуждать «вопрос об обмене территориями», сказали источники. Они не уточнили, о чем идет речь.

Президенты России и США собираются встретиться в ближайшее время. Такая договоренность была достигнута во время встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которая прошла в Москве 6 августа.

По данным западных СМИ, после встречи с Путиным Трамп рассчитывает провести трехсторонние переговоры с лидерами России и Украины. В Кремле это предложение не комментировали, заявил 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Россия требует полного контроля над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями Украины, об аннексии которых РФ объявила в 2022 года. При этом за более чем три года войны армии России не удалось полностью захватить ни одну из этих территорий. Кроме того, Россия контролирует небольшие участки Сумской и Харьковской областей.

