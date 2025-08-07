Трамп начал готовиться к встрече с Путиным и Зеленским. Украина считает, что теперь Россия «больше настроена на прекращение огня» Главное по итогам переговоров России и США в Москве

Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп намерен уже на следующей неделе, то есть с 11 по 17 августа, встретиться с Владимиром Путиным, сообщила газета The New York Times. Затем, по данным издания, Трамп хочет провести трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины. По словам источников NYT, президент США проинформировал об этом лидеров стран Европы и Украины 6 августа после того, как в Москве прошли переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Как отметило издание, на запланированных встречах будут присутствовать только Трамп, Путин и Зеленский, но не европейские лидеры.

Источники телеканала CNN подтвердили, что переговоры могут состояться на следующей неделе или в течение двух недель. Два сотрудника Белого дома сообщили CNN, что инициатива исходила от Путина — он предложил встретиться с Трампом во время переговоров с Уиткоффом в Москве. Трамп попросил свою команду быстрее готовить встречу с Путиным и Зеленским, отметил телеканал.

Агентство Reuters также сообщило, что, по данным источников, Трамп собирается на следующей неделе встретиться с Путиным (о Зеленском источники не говорили). Собеседники The Wall Street Journal, знакомые с планами Трампа, отметили, что президент США открыт к совместным встречам с Путиным и Зеленским, но не ясно, когда и где могут пройти эти встречи. По данным CNN, обсуждаются несколько вариантов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, в свою очередь, сообщила, что «россияне изъявили желание встретиться с президентом Трампом», и президент США готов встретиться как с Путиным, так и с Зеленским.

Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным и Зеленским в ближайшее время. Он сказал об этом на брифинге в Белом доме 6 августа, отвечая на вопрос журналистов о том, смогут ли президенты России и Украины договориться о встрече. «Есть очень хорошие перспективы, что они это сделают. Мы еще не определили место, но сегодня у нас были очень хорошие переговоры с президентом Путиным. И есть очень хорошие шансы, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь. Этот путь был долгим и продолжает быть долгим, но есть хорошие шансы, что очень скоро состоится встреча», — сказал Трамп. Он не сказал, когда могут пройти переговоры.

В Кремле заявили, что Россия и США «согласовали договоренность» о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, встреча может пройти уже на следующей неделе, но сколько дней займет ее подготовка, пока неизвестно. Место встречи также согласовали, о нем объявят позже. На переговорах с Путиным, рассказал Ушаков, спецпосланник президента США Стив Уиткофф «затрагивал идею» трехсторонней встречи президентов РФ, США и Украины, но Москва это предложение оставила без комментариев.

Сразу после переговоров с Уиткоффом Ушаков говорил, что Россия передала США «некоторые сигналы» по украинскому вопросу, а также получила «соответствующие сигналы» от Дональда Трампа.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что «наблюдается прогресс, и позитивные силы будут преобладать». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на момент публикации этой заметки переговоры не комментировал.

Трамп отказался назвать встречу Уиткоффа и Путина прорывом, поскольку стороны «работали уже давно». При этом до брифинга с журналистами Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Уиткофф и Путин провели «очень продуктивную» встречу и был достигнут «значительный прогресс» (какой именно, Трамп не уточнял).

Президент США не стал говорить, насколько близко стороны приблизились к соглашению о завершении российско-украинской войны. «Послушайте, я не хочу говорить. Я уже разочаровывался в этом раньше», — сказал президент США. Когда Трампа спросили, не обманывает ли его Путин, он ответил, что узнает это «через несколько недель».

Россия на переговорах с США представила «конкретные примеры» условий, при которых Москва согласится на мир, сообщил государственный секретарь Марко Рубио в интервью Fox Business. «Я думаю, что, возможно, впервые с момента начала работы этой администрации, у нас есть конкретные примеры того, что Россия могла бы потребовать, чтобы прекратить войну», — сказал Рубио.

По его словам, теперь США предстоит узнать, готовы ли принять эти требования «украинцы и наши европейские союзники, но в первую очередь украинцы». «Если мы сможем сблизить то, что приемлемо для украинцев, и то, что приемлемо для россиян, то, я думаю, у президента будет возможность провести встречу с участием Путина и Зеленского, чтобы попытаться положить конец этому конфликту», — заявил Рубио.

Очевидно, что украинцы должны высказаться по этому поводу. Мы должны сблизить две стороны и две позиции настолько, чтобы президент Трамп мог вмешаться и добиться результата.

Рубио допустил, что в ближайшие дни может пройти телефонный разговор Трампа и Путина.

Какие именно условия выдвигает Россия, Рубио не уточнил. Путин ранее говорил, что Россия готова прекратить огонь, если Украина выведет войска со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Ни одна из этих областей полностью российской армией не захвачена.

Рубио заявил, что «ключевыми элементами любого окончания войны будут территориальные вопросы». По его словам, Россия «захватила и контролирует» некоторые территории Украины, в том числе Крым, кроме того, есть территории, где армия РФ «добилась определенных успехов». «В любое время, когда вы собираетесь заключить сделку, должны быть уступки; должны быть уступки со стороны русских и, конечно, уступки со стороны украинцев», — сказал Рубио, отметив, что это сложный вопрос.

Владимир Зеленский после переговоров США и России заявил, что Москва более склонна прекратить огонь. «Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты», — заявил Зеленский в обращении по итогам 6 августа. Он добавил, что советники Украины и стран Европы по национальной безопасности в ближайшее время определят общую позицию по поводу завершения российско-украинской войны. «Для нас, для Украины это очень важно. Украина точно защитит свою независимость. И нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала», — заявил президент Украины.

Трамп требовал, чтобы Россия прекратила боевые действия в Украине до 8 августа, иначе он введет пошлины в отношении стран, покупающих нефть у России. Во время общения с журналистами 6 августа Трамп заявил, что США ввели пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти, и могут ввести их против других стран: «Возможно, против Китая».

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил вечером 6 августа, что Трамп примет решение о вторичных санкциях в ближайшие 24-36 часов. «Многое будет зависеть от того, как будут продвигаться переговоры — работа, которую мы будем проводить в течение следующих нескольких дней», — сказал Рубио. По его словам, Трамп решит, стоит ли вводить пошлины, «в зависимости от того, как будет развиваться ситуация».