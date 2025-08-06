Президент США Дональд Трамп назвал «очень продуктивной» встречу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, был достигнут «значительный прогресс». В чем он выражается, президент США не уточнил.

«После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эту войну необходимо завершить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Благодарю за внимание к этому вопросу!» — написал Дональд Трамп.

Незадолго до публикации этого поста Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Неназванный представитель Белого дома в разговоре с The New York Times заявил, что встреча Путина и Уиткоффа прошла хорошо. По его словам, Россия стремится к продолжению переговоров с США. При этом ожидается, что вторичные санкции, о которых ранее говорил президент США, будут введены 8 августа.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа, где встретился с Владимиром Путиным. Их встреча продолжалась около трех часов. Никаких заявлений по ее окончании президент РФ и спецпосланник Дональда Трампа не делали.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участники встречи обменялись «некоторыми сигналами», добавив, что от более подробных комментариев воздержится.

Визит Уиткоффа прошел перед истечением срока ультиматума президента США Дональда Трампа, который он выдвинул России. Трамп требует от Путина до 8 августа полностью прекратить боевые действия. В противном случае президент США угрожает ввести вторичные санкции: торговые партнеры РФ, закупающие у нее энергоносители, могут столкнуться с трехзначными пошлинами на ввоз своих товаров в США.

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