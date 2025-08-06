NYT: Трамп планирует уже на следующей неделе встретиться с Путиным, а затем провести трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины

Президент США Дональд Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами американского президента.

После этого Трамп хочет провести трехстороннюю встречу, в которой будут участвовать он сам, Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

О таких планах Трамп рассказал в телефонном разговоре с европейскими лидерами 6 августа.

The New York Times отмечает, что на встречах будут присутствовать только Трамп, Путин и Зеленский. Европейских лидеров на этих переговорах не будет.

В Кремле и офисе президента Украины публикацию издания пока не комментировали.

6 августа в Москве прилетал спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Он провел встречу с Путиным, которая продолжалась почти три часа. Никаких заявлений по ее итогам они не делали. В свою очередь президент США назвал встречу «продуктивной», отметив, что был достигнут «значительный прогресс».

Визит Уиткоффа прошел перед истечением срока ультиматума президента США Дональда Трампа, который он выдвинул России. Трамп требует от Путина до 8 августа полностью прекратить боевые действия. В противном случае президент США угрожает ввести вторичные санкции.

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