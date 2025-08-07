Трамп: «Есть хорошие шансы, что мы встретимся с Путиным и Зеленским очень скоро»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с участием лидеров России и Украины пройдут в ближайшее время.

«Этот путь был долгим и продолжает быть долгим, но есть хорошие шансы, что встреча пройдет очень скоро», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможных переговорах с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп не стал уточнять, когда может пройти встреча.

Отвечая на вопрос, близка ли сделка по Украине, Трамп заявил, что не хочет давать оценок, поскольку «уже разочаровывался в этом вопросе раньше».

Трамп назвал хорошими переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Путиным, которые прошли в Москве 6 августа. «Я бы не назвал это прорывом. Мы работали уже давно», — добавил президент США.

Когда один из журналистов спросил, не обманывает ли его Путин, Трамп ответил, что узнает это «через несколько недель».

Трамп также пообещал «больше вторичных санкций» в отношении стран, которые покупают нефть у России. «Мы ввели пошлины против Индии [за покупку российской нефти], можем ввести и против других стран. Возможно, против Китая», — сказал он.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провел 6 августа переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Трамп назвал их встречу «очень продуктивной». После этого многочисленные западные СМИ сообщили, что Трамп может встретиться с Путиным уже на следующей неделе, то есть в период с 11 по 17 августа. Трамп призвал свою команду действовать быстро, чтобы подготовить встречу, сообщил CNN. После переговоров с Путиным, по данным The New York Times, Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с Дональдом Трампом и европейскими лидерами 6 августа заявил, что, по его мнению, Россия теперь «больше настроена» на прекращение огня.

8 августа истекает крайний срок, установленный Трампом для Путина, до которого армия РФ должна прекратить боевые действия в Украине. В противном случае Трамп пригрозил ввести санкции против России и ввести пошлины в отношении стран, которые покупают российскую нефть.

