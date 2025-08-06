Зеленский: похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с Дональдом Трампом и европейскими лидерами заявил, что, по его мнению, Россия теперь «больше настроена» на прекращение огня. Об этом он рассказал в вечернем обращении.

«Мы обсудили, что звучало в Москве [на встрече Путина и Уиткоффа]. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях — ни нас, ни Соединенные Штаты», — заявил Зеленский.

6 августа в Москве приезжал спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Никаких заявлений по ее окончании президент РФ и спецпосланник Дональда Трампа не делали.

Дональд Трамп назвал переговоры Уиткоффа и Путина «очень продуктивными». По его словам, был достигнут «значительный прогресс». Других подробностей он не привел.

The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома писала, что 8 августа Трамп планирует объявить о вторичных санкциях против России.

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