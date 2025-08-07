Перейти к материалам
Польские журналисты узнали, что именно Трамп предлагает Путину (это неподтвержденная информация) Прекращение огня. Фактическое признание российских завоеваний. Отмена санкций. Но США не гарантируют, что Украина не вступит в НАТО

Источник: Onet.pl
Andrew Harnik / Getty Images

Польское издание Onet.pl опубликовало детали плана США по урегулированию российско-украинской войны. По данным журналистов, на встрече Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве 6 августа Кремль получил «весьма выгодное предложение» от администрации Дональда Трампа.

Это предложение включает:

  • прекращение огня (но не мирное соглашение);
  • фактическое признание российских завоеваний в Украине (с отсрочкой этого вопроса на 49 или 99 лет);
  • отмена большинства санкций против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества и импорта российского газа и нефти.

При этом в пакете предложений нет гарантий отказа от расширения НАТО и прекращения военной поддержки Украины.

Польские журналисты не приводят источник этой информации. Стороны конфликта официально не комментировали эти сведения. Известно, что Трамп говорил с европейскими союзниками о своих планах после встречи Путина с Уиткоффом.

Материал обновляется
