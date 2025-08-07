Кремль: Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

Россия и США договорились организовать двустороннюю встречу президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 августа.

«Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке», — сказал Ушаков.

По словам Ушакова, встреча может пройти уже на следующей неделе, но сколько дней займет подготовка, пока неизвестно. Место встречи также согласовали, о нем объявят позже.

На переговорах с Путиным, рассказал Ушаков, спецпосланник президента США Стив Уиткофф «затрагивал идею» трехсторонней встречи президентов РФ, США и Украины, но Москва это предложение оставила без комментариев.

С инициативой провести переговоры Путина и Трампа выступила Россия, сообщили источники американских СМИ. Этот вопрос обсуждали в ходе встречи Путина и Уиткоффа, прошедшей в Москве 6 августа.

После переговоров в Москве, по данным The New York Times, Трамп сообщил лидерам Европы и Украины, что сперва хочет встретиться с президентом России, а затем организовать трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам 6 августа, что намерен «очень скоро» провести переговоры с Путиным и Зеленским.

Дональд Трамп ранее потребовал, чтобы Россия прекратила боевые действия в Украине до 8 августа, в противном случае он введет пошлины в отношении стран, покупающих нефть у России. Трамп заявил 6 августа, что может ввести пошлины в отношении Китая из-за покупки российской нефти.

Трамп начал готовиться к встрече с Путиным и Зеленским. Украина считает, что теперь Россия «больше настроена на прекращение огня» Главное по итогам переговоров России и США в Москве

