6 августа Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а на следующий день помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о подготовке личной встречи Путина и Дональда Трампа. По словам Ушакова, провести встречу предложила американская сторона. В Белом доме сообщили, что инициатива исходила от Путина. Встреча двух президентов, по словам Ушакова, состоится «в ближайшее время». Ее место уже согласовано, но о нем объявят позже. В Z-сообществе на эти новости отреагировали в диапазоне от «шедевральная дипломатическая игра Путина» до «это последняя попытка потянуть время» — но в целом авторы Z-каналов сходятся в том, что встреча вряд ли кардинально что-то изменит.

Первые реакции авторов Z-блогов последовали 6 августа — сразу после того, как Трамп назвал встречу Путина с Уиткоффом «очень продуктивной». «По-моему, в исполнении Владимира Путина просто шедевральная дипломатическая игра… Сегодняшний день это показал. Так выйти из сложной ситуации умеют сегодня немногие», — написал военный блогер Юрий Подоляка.

Впрочем, от самой встречи Трампа с Путиным Z-авторы, судя по их реакции, многого не ждут. Канал «Военный осведомитель» называет ее «вероятно, последней попыткой потянуть время». По его мнению, несмотря на то, что встреча «будет эпохальной», ждать от нее «кардинального прорыва» по ситуации в Украине не стоит. «Пока тактика Зеленского по соглашательству со всеми идеями США обеспечила Украине симпатии американского президента, поэтому будущая встреча Путина и Трампа может стать последним шансом эту ситуацию изменить», — пишет «Военный осведомитель».

О том, что «судьбоносных решений» по Украине сейчас быть не может, пишет и «военкор» «Комсомольской правды» Александр Коц. Он считает важным, что Трамп услышит «напрямую, а не от [жены] Мелании и не из телевизора» о ситуации в Украине и о том, как можно быстро завершить войну «с учетом интересов» России. «Рецепт-то простой. Мы ж даже помощи не просим. Отойдите в сторону и не мешайте», — пишет Коц.

На угрозы Трампа ввести новые , несмотря на то, что встреча Путина и Уиткоффа «прошла хорошо», Z-блогеры реагируют с недоверием. «Армия России ведет долгие наступательные операции. В небе становится все больше наших „Гераней“. Дональд пока ничем напугать Москву не может, да и предложить ему нечего», — пишет телеграм-канал «Два майора».

В качестве места встречи некоторые предлагают дружественные страны. «Как по мне, так лучшее место [для встречи Трампа и Путина] — это учения „Запад“ в Белоруссии (так в оригинале — прим. „Медузы“). Хорошие люди, отличная обстановка, можно спокойно обсудить, как скорее выполнить все цели СВО и перевернуть эту страницу», — пишет автор телеграм-канала «Старше Эдды».

