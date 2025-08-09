WSJ: Украина и Европа представили свой мирный план: сперва прекращение огня, обмен территориями только взаимный

Представители стран Европы и Украины представили властям США свой план по завершению российско-украинской войны после того, как Россия потребовала от Киева территориальных уступок, сообщила 9 августа газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Киев и европейские державы предложили, чтобы участники конфликта прекратили огонь, прежде чем принимать любые другие меры. Союзники также предложили, чтобы обмен территориями происходил только на взаимной основе, то есть если Украина уйдет из некоторых регионов, Россия должна уйти из других.

План также предусматривает, что, если Киев пойдет на любые территориальные уступки, то Украина получит жесткие гарантии безопасности, включая возможное членство Украины в НАТО.

Помощники европейских лидеров представили план американской стороне в ходе переговоров в Великобритании 9 августа. На них лично присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, по видеосвязи — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Как отмечает The Wall Street Journal, европейские власти вместе с Украиной представили план, стремясь провести красную линию, которую, по мнению европейских чиновников, нужно учитывать в ходе потенциальных переговоров с Россией.

Представители Европы заявили на встрече с Вэнсом, что будущее Украины не может обсуждаться без Украины. Любое соглашение между Россией и США не будет иметь большого значения без участия стран Европы, сказал газете высокопоставленный европейский чиновник.

Страны Европы и Украина представили план прекращения российско-украинской войны после того, как свои предложения США передал президент РФ Владимир Путин. По данным WSJ, российский лидер заявил, что согласится на прекращение огня в обмен на то, что Украина отдаст России треть Донецкой области, которая остается под контролем Киева. Путин предложил заморозить линию фронта в других местах, в том числе в Запорожской и Херсонской областях, об аннексии которых ранее объявила Россия.

Владимир Зеленский сообщил 9 августа, что Украина не собирается «дарить свою землю» России. Европейские чиновники заявили The Wall Street Journal, что если Украина передаст России всю Донецкую область, то российская сторона должна будет вывести войска из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Стороны начали обсуждать условия прекращения войны в преддверии встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая намечена на Аляске 15 августа.

