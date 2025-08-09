Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме, 11 ноября 2017 года Jorge Silva / Reuters / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается 15 августа встретиться на Аляске с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение российско-украинской войны. Выступая перед журналистами в Белом доме 8 августа, Трамп предположил, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет включать «некоторый обмен территориями в пользу обеих сторон». Президент Украины Владимир Зеленский заявил 9 августа, что Киев не собирается «дарить свою землю» и давать России «награды за содеянное». Вот как на предстоящие переговоры Трампа и Путина и вопрос территориальных уступок реагируют в мире.

Мир

Президент США

Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в Великом штате Аляска. Подробности будут позже. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!

Сенатор США от Южной Каролины, член Республиканской партии

Тем, кто критикует президента Трампа за его готовность встретиться с Путиным, чтобы положить конец кровопролитию в Украине, следует помнить, что Рейган встретился с Горбачевым, чтобы попытаться положить конец холодной войне. Я уверен, что президент Трамп, как и Рейган, откажется от сделки, если Путин будет настаивать на невыгодных условиях. Удачи вам, господин президент, в ваших усилиях по прекращению этой жестокой войны. Весь мир должен поддерживать вас. Я, во всяком случае, поддерживаю.

Сенатор США от Аляски, член Республиканской партии

Для нашего штата будет большой честью принять у себя еще одну важную встречу мировых лидеров, как это было в 1984 году, когда у нас встречались президент Рейган и папа Иоанн Павел II, и в 1971 году, когда у нас встречались президент Никсон и император Японии. Жители Аляски готовы поддержать эту важную инициативу в интересах мира и рады приветствовать президента Трампа и его команду.

Сенатор США от Аляски, член Республиканской партии

Хотя я по-прежнему с большой настороженностью отношусь к Путину и его режиму, я надеюсь, что эти переговоры приведут к подлинному прогрессу и помогут положить конец войне на справедливых условиях.

Президент Франции

Я только что вновь пообщался с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, а также с канцлером [Германии Фридрихом] Мерцем и премьер-министром [Великобритании Киром] Стармером. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину, работая в духе единства и опираясь на работу, проделанную в рамках коалиции желающих.

Будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность. Европейцы также обязательно будут участвовать в решении этой проблемы, поскольку от этого зависит их безопасность.

Министр иностранных дел Чехии

Путин не победил Украину ни за три дня, ни за три года. К переговорам его привела поддержка Украины, санкции и мужество украинцев. Украина должна остаться свободной. Границы государства нельзя сдвигать с помощью давления и шантажа. Кто станет членом ЕС и НАТО, решают их члены, а не Владимир Путин. Чехия хочет мира, но с его формой всегда должна соглашаться в первую очередь Украина.

Премьер-министр Эстонии

Украина может рассчитывать на полную поддержку Эстонии на пути к справедливому и прочному миру. Уважение территориальной целостности — основа стабильных международных отношений, и изменение границ с помощью силы никогда не может быть приемлемым. Об этом я говорил сегодня во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Будущее украинцев — в Европе. Членство в ЕС — одна из лучших гарантий для Украины. Украина и Молдова начали этот путь вместе и должны идти вперед плечом к плечу. Первый раунд переговоров должен начаться для обеих стран одновременно, без задержек.

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии

Предстоящая встреча на Аляске не пытается урегулировать войну, но она может привести к полному краху того, как международное право сейчас определяет природу агрессии. Если агрессору удастся добиться признания насильственного изменения границ, международное право больше не будет стоить ни гроша. Его заменит принцип «сила превосходит право». <…>

Европейские лидеры должны сделать все возможное, чтобы помочь Соединенным Штатам избежать фатальной ошибки и сосредоточиться на том, что действительно помогает создать и сохранить мир — уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Аляска не должна стать новым Мюнхеном, Тегераном или Ялтой!

депутат Европарламента, бывший мэр Риги

Европа не должна допускать никаких односторонних сделок без участия Украины. Если Трамп хочет торговать с военным преступником, пусть он поговорит об Аляске — американской территории, на которую по-прежнему претендуют империалисты из России. К радости Путина, встреча состоится именно там.

Научный сотрудник Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона

Символизм того, что Трамп расстелил красную ковровую дорожку для Путина на бывшей российской территории, чтобы договориться о том, как они разделают Украину, ужасает. Если и есть в этом что-то положительное, то только то, что это, наконец, заставит некоторых европейцев признать тот факт, что США — больше не союзник.

Историк, профессор Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса

Ха, из всех мест, Аляска. Никогда бы не пришло в голову. Определенно, хотели произвести впечатление. Довольно редко саммиты проводятся где-то, где нет столицы, но это, конечно, не что-то неслыханное. <…> Но в этом есть смысл:

— Прочно республиканская.

— Протесты и т. п. можно свести к минимуму, чего не было бы в Вашингтоне. С точки зрения безопасности это проще.

— Полностью исключает третьих лиц.

— Это пренебрежение к Европе и даже к Китаю и напоминание о том, что Россия и США — соседи и великие державы и поэтому имеют «свою собственную повестку дня».

— Среди пунктов этой повестки дня — энергетика и Арктика (Аляска символизирует и то, и другое).

— Полезно для Путина в той мере, в какой он может поучать Трампа о том, как Россия исторически подвергалась жестокому обращению и теряла свои территории (даже Аляску!), которые, конечно же, «принадлежали России до…».

Старший научный сотрудник центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги

Разница с апрельской попыткой, которая оказалась неудачной, в двух моментах. Первое — Вашингтон более серьезно воспринимает проблему «первооисточников» конфликта и готов обсуждать это предметно. Второе — в апреле Виткофф попытался согласовать предложение с украинцами до того, как оно получило бы поддержку на высшем уровне США и России. Теперь, на мой взгляд, это первая более или менее реальная попытка остановить войну.

При этом, я остаюсь крайне скептически настроенной в отношении имплиментации договоренностей, даже если наступит перемирие на какое-то время. И практически нет сомнений, что для Украины новые обязательства могут быть разрушительными… В этом смысле риски возобновления военных действий позднее очень высоки. Но тем не менее, очевидно происходят важные события, и ближайшие дни будут во многом решающими для краткосрочной динамики конфликта.

Экономист, профессор Чикагского университета

Для Украины настоящая проблема — не территория. Проблема в том, что все, что они уступят, Путин захватит и снова нападет. Украина не «не желает» идти на территориальные уступки, она не может этого сделать. Единственный возможный путь, на мой взгляд, — это территориальные уступки в обмен на реальные гарантии безопасности, такие как членство в НАТО прямо сейчас. Или, если не формальное вступление, то польские, немецкие и британские войска вдоль линии прекращения огня.

Сейчас Путин требует от Украины уступить основные линии обороны, которые его войска не смогли прорвать за три года. Это требование не будет удовлетворено, даже если Украине придется сражаться без какой-либо поддержки Запада. <…> Таким образом, вполне возможно, что, несмотря на весь символизм, Путин не получит многого от саммита на Аляске, и это будет просто еще одним отвлекающим маневром, который Трамп делает таким, что его трудно игнорировать.

Украина

Президент Украины

Украинцы защищают свое. Даже те, кто на стороне России, знают, что она творит зло. Конечно, мы не дадим России наград за содеянное. Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов, и именно это проблема, а не что-то другое.

Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, — они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, длительного мира — мира, который не развалится из-за желания Москвы.

Руководитель офиса президента Украины

Вот так Россия «хочет мира». Атака по обычному автобусу в пригороде Херсона, в котором россияне ежедневно устраивают охоту на гражданских. Погибшие люди. Зачем? Россияне обманывают всех вокруг, притворяясь, что они готовы остановить войну, но не делают ничего для достижения этой цели.

Министр иностранных дел Украины

Уже четвертый год Украина противостоит полномасштабной войне России на суше, на море и в воздухе. Мы обязаны нашей независимостью мужеству наших защитников и стойкости нашего народа.

Украинцы заслуживают справедливого мира, основанного на международном праве и уважении нашей территориальной целостности и границ, определенных нашей Конституцией. Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны.

Несмотря на неустанные усилия Соединенных Штатов и постоянную готовность Украины искать справедливый мир, Россия продолжает террор против гражданского населения, игнорирует сроки и не проявляет подлинного интереса к прекращению войны.

Украина по-прежнему открыта для конструктивного диалога и реальных решений, согласованных с Украиной, с уважением к воле нашего народа. Нам нужен прочный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы.

Главный редактор издания «Цензор.нет», украинский военный

Переговоры с Трампом Путин будет затягивать, быстрого решения не будет. Военная операция РФ по полному захвату Донбасса будет усиливаться, Донбасс был и остается ключевым театром боевых действий. Украина должна приложить все усилия, чтобы наконец построить на Донбассе современную систему обороны Славянска и Краматорска, немедленно нужно усилить оборону Покровска и Мирнограда,

Украина будет иметь сильные позиции на переговорах только если сможет на несколько месяцев остановить российское наступление. И силы для такой эффективной обороны и уничтожения штурмовых отрядов врага у нас вполне достаточны — это не только мое мнение и вывод, а мнение десятков командиров, с которыми я общаюсь. Развертывание боеспособных корпусов необходимо именно здесь. Единственная гарантия безопасности Украины на переговорах — боеспособная армия, которая силой оружия остановит врага.

Россия

Юрий Ушаков

Помощник президента РФ

Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран.

На Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов. Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Если же заглядывать вперед, то естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа — провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано.

Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами

Исторический саммит России и США на Аляске 15 августа. Идеальная сцена: США и Россия находятся всего в 2,4 мили друг от друга между островами Диомида, разделенные международной линией перемены дат (один из них — «вчера», другой — «завтра»). Давайте перейдем от вчера к завтра в мире. <…>

Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа.

Григорий Карасин

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию.

Михаил Шеремет

Депутат Госдумы от аннексированного Крыма

Украинскому народу давно пора понять, что единственным гарантом суверенитета и развития Украины может быть только Россия, а нынешним ее так называемым западным партнерам она интересна как ресурсная база и буферная зона.

Маргарита Симоньян

Пропагандистка, главный редактор RT

Теперь наблюдайте, как бритишы неумелыми лапками СБУ будут пытаться устроить какую-нибудь дрянь вроде Бучи с дедлайном до 15-го августа.

