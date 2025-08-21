В Воронежской области после атаки украинских дронов поврежден объект энергетики. В Ростовской области загорелся нефтезавод

В Воронежской области силы ПВО в ночь на 21 августа уничтожили «более пяти» украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, в результате падения дронов поврежден объект энергетики. Гусев не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Без электричества остались несколько сел.

В РЖД сообщили, что из-за падения дронов задерживалось движение 19 поездов, но вскоре оно было возобновлено.

Беспилотники также атаковали несколько районов Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь рассказал, что в Новошахтинске на одном из промышленных предприятий начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Телеграм-канал канал Astra пишет, что под удар попал Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью — 21.

