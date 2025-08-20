Война Тысяча двести семьдесят четвертый день. Российская нефть снова идет в Венгрию и Словакию через Украину. Поставки останавливались из-за атаки ВСУ на станцию в Тамбовской области

Факел нефтеперерабатывающего завода в Венгрии Akos Stiller / Bloomberg / Getty Images

Мир

Нефтепровод «Дружба» снова заработал

Поставки российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», прерванные в результате атаки ВСУ на инфраструктуру магистрали, возобновились. Это подтвердили власти Словакии и Венгрии.

Поставки были прерваны 18 августа — после украинской атаки на станцию перекачки нефти «Никольское» в Тамбовской области. В Генштабе ВСУ утверждали, что станция в том числе используется для обеспечения российских войск.

Атака на «Никольское» и сбой поставок привел к очередной дипломатической напряженности в отношениях между Украиной и Венгрией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил в произошедшем Киев и потребовал «не втягивать в войну» его страну. Он также напомнил, что Украина сама получает от Венгрии «большую часть электроэнергии». В ответ на это глава МИД Украины Андрей Сибига предложил Сийярто «жаловаться своим друзьям в Москве», начавшим войну.

Инцидент 18 августа стал уже второй атакой ВСУ на российскую инфраструктуру, связанную с «Дружбой». 13 августа под удар попала распределительная станция в Брянской области. Сийярто тогда потребовал от Украины «не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и прекратить атаковать маршруты ее энергоснабжения».

Нефтепровод «Дружба» сейчас остается единственным каналом, по которому транзитом через Украину в ЕС идут российские энергоносители. До конца 2024 года, несмотря на военные действия, через Украину, помимо нефти, продолжался транзит газа по контрактам, заключенным с «Газпромом» еще до начала полномасштабного вторжения. 1 января 2025 года договор истек, и продлевать его Украина не стала. Таким образом, через украинскую территорию сейчас Европа получает только нефть, но не газ.

Контракт на перекачку нефти через «Дружбу» действует до конца 2029 года. Сейчас в ЕС рассматривают возможность полного отказа от российских энергоносителей с конца 2027 года.

До весны 2025 года поставки через «Дружбу», помимо Словакии и Венгрии, шли в Чехию, однако в апреле в Праге заявили, что полностью перешли на получение нефти по альтернативным маршрутам.

Россия

Девушку военного, погибшего после критики руководства, объявили в розыск

МВД России объявило в розыск Кристину Данилову — девушку военнослужащего Сергея Грицая (позывной Эрнест), который погиб после критики командования. Внимание на это обратила «Медиазона».

Грицай и его сослуживец Дмитрий Лысаковский (Гудвин) погибли в сентябре 2024 года. Они были добровольцами в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа, который на тот момент вел наступление в Донецкой области. Грицай и Лысаковский критиковали командира полка Игоря Пузика (Злой), обвиняя его в покрывательстве торговли наркотиками и в работе на иностранные разведки — по их словам, он препятствовал использованию разведданных, полученных с помощью беспилотников.

В день гибели Грицай и Лысаковский записали видеообращение, в котором заявили, что их расчет беспилотной разведки был расформирован, а их самих отправили в отряд штурмовиков, «на верную смерть». Когда они погибли, видео было опубликовано в телеграме.

История вызвала большой резонанс среди провоенных блогеров. Многие Z-каналы публично требовали, чтобы Пузик был наказан (некоторые «военкоры», напротив, выступали в его защиту). На этом фоне глава Минобороны России Сергей Белоусов поручил «в кратчайшие сроки разобраться в ситуации» и взял это поручение на личный контроль. С тех пор ни о каких результатах проверки инцидента публично не сообщалось.

Кристина Данилова, девушка Грицая, которую сейчас объявили в розыск, служила в армии РФ вместе с Евгенией Яренкевич — вдовой Лысаковского. Яренкевич уже несколько недель — с конца июля — тоже находится в базе розыска МВД.

В октябре 2024 года, спустя месяц после гибели Грицая и Лысаковского Яренкевич заявляла, что они с Даниловой покинули расположение части, опасаясь «обнуления» из-за мести руководства. Сначала их объявили в розыск, однако в итоге, по словам Яренкевич, уголовное дело о дезертирстве возбуждено не было, так как, покинув часть, они сами сразу обратились в СК и Минобороны.

С чем связано новое объявление в розыск Даниловой и Яренкевич, неясно.

Светлана (Славянск, Донецкая область). В марте 2022 года нам пришлось уехать из родного города. Уезжая, мы думали, что это ненадолго, по аналогии с 2014 годом: пару месяцев повоюют, а потом сядут за стол переговоров. Украина устояла, начала отбиваться. Тогда казалось, что бессмысленность этой войны очевидна и для России, ведь не могут же они хотеть гибели своих солдат. Но увы, большие деньги, пропаганда, ненависть к украинцам — и россияне продолжают ехать умирать в Украину. Рассказывая нам, как нас освобождают.

Сейчас решается вопрос, отдадут ли Славянск в оккупацию или все-таки он останется в Украине. И столько людей с ужасом представляют, что их просто могут лишить дома. Что нам некуда будет вернуться, и я не смогу прийти на могилу мамы и бабушки. В свои 50 лет стану бездомной. А сколько городов и сел в Донбассе превратили в руины. Сколько украинцев погибло в своих домах. Больно и обидно осознавать что мы, простые люди, — просто разменная монета в политических торгах. А тем, кто мог бы это все остановить, нет дела до нашей беды.

