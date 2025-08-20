Поставки российской нефти в Венгрию возобновились. Они были остановлены после атаки на нефтепровод «Дружба»

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии, прерванные 18 августа из-за украинской атаки, возобновились, написал глава венгерского МИД Петер Сийярто в своих соцсетях.

Он также поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина «за быструю ликвидацию повреждений, вызванных атакой».

«Мы ожидаем, что Украина не совершит новых нападений на критически важный для энергоснабжения нашей страны трубопровод. Это не наша война, оставьте нас в покое!!» — добавил Сийярто.

В Венгрии неоднократно жаловались на украинские удары по «Дружбе». 18 августа Сийярто в очередной раз объявил об остановке поставок из-за того, что Украина «снова атаковала» нефтепровод, ведущий в Венгрию. В некоторых случаях Киев брал на себя ответственность за удары. Генштаб ВСУ называл нефтепровод одним из «стратегических объектов», задействованных в обеспечении российской агрессии.

Помимо Венгрии, российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» продолжает получать Словакия. До недавнего времени нефть также получала Чехия, однако в начале марта 2025 года эти поставки были остановлены по неизвестной причине. Одна из двух веток нефтепровода «Дружба» проходит по территории Украины. В июле 2024 года Украина после ужесточения санкций в отношении «Лукойла» остановила транзит лукойловской нефти через свою территорию.