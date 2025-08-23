Замглавы МИД Украины: Зеленский готов обсуждать вопрос территорий с Россией, но только на встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить вопрос территорий, заявил в интервью NBC News первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«Я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным и обсудить их, и начало разговоров по территориальному вопросу — это линия соприкосновения, которая там сейчас проходит», — сказал он.

При этом Кислица отметил, что Зеленский в вопросе территорий «руководствуется как действующим законодательством Украины, так и общественным мнением». Он также подчеркнул, что украинское общество «категорически против обмена нашей территории на мир».

Однако, сказал Кислица в ходе интервью, Украина не видит «никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече — как двусторонней, так и трехсторонней».

По данным американских СМИ, Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске заявил, что Украина должна передать РФ весь Донбасс, включая территории, которые контролирует Киев.

Президент Украины ранее неоднократно говорил, что отказ от какой-либо части страны невозможен. 23 августа, выступая на торжествах ко Дню Государственного флага, Зеленский вновь сказал: «Мы свою землю не подарим оккупанту».

Вскоре после встречи с Путиным Трамп провел в Белом доме переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран. Президент США, в частности, заявил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским.

Читайте также

«Мы находимся там же, где и две недели, и полгода назад. Соглашения никогда не будет» Мирная дипломатия Трампа не принесла результата и никак не повлияла на Путина, пишет The Wall Street Journal

Читайте также

«Мы находимся там же, где и две недели, и полгода назад. Соглашения никогда не будет» Мирная дипломатия Трампа не принесла результата и никак не повлияла на Путина, пишет The Wall Street Journal