«Мы находимся там же, где и две недели, и полгода назад. Соглашения никогда не будет» Мирная дипломатия Трампа не принесла результата и никак не повлияла на Путина, пишет The Wall Street Journal

Спустя всего неделю после переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске и спустя четыре дня после саммита в Белом доме стало ясно, что новые попытки президента Трампа достичь скорейшего мира, видимо, опять зашли в тупик, а оптимизм самого президента США угас, пишет The Wall Street Journal.

В четверг, 21 августа, в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что у Украины фактически нет шансов выиграть войну без ударов по территории России. «Это как отличная спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в нападении. Нет никаких шансов на победу!» — написал он, попутно в очередной раз раскритиковав своего предшественника Джо Байдена, который «не позволял Украине отвечать, только обороняться».

Теперь Трамп, пишет WSJ, вновь встал перед выбором, который был перед ним на протяжении всех семи месяцев президентства: насколько он готов оказывать давление на Владимира Путина и насколько далеко готов зайти в поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

Как полагает газета, уже сейчас понятно, что надежды Трампа на скорую встречу Путина и Зеленского — с его участием или без него — не оправдались. Американские и европейские чиновники продолжают переговоры о гарантиях безопасности Киеву, обсуждая возможный формат миротворческих сил, которые могли бы быть размещены в Украине — хотя при этом Кремль уже явно заявил, что его не устроит наличие иностранных военных на украинской территории.

Неспособность достичь дипломатического прорыва, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывших американских чиновников, отчасти объясняется резкими различиями в стиле переговоров между Путиным и Трампом. В то время как президент США склонен к импровизации, которая во многом зависит от личных отношений, Путин методичен в подготовке и лишен сентиментальности. «Сейчас все, включая Путина, пытаются управлять Трампом. Русские используют определенные термины в определенном контексте, а Трамп этого не замечает. Возможно, Путин намеренно создавал у него впечатление, что он с ним согласен», — заявила изданию Фиона Хилл, которая была ведущим экспертом по России в Совете нацбезопасности во время первого срока Трампа.

Путин «играет в более долгую игру», рассчитывая, что Россия сможет постепенно улучшить свои позиции на поле боя, пока дипломаты ведут переговоры, даже если это «будет означать тысячи жертв с обеих сторон», резюмирует The Wall Street Journal.

По мнению аналитиков, пост Трампа с фактическим призывом к атакам по территории России может быть попыткой вернуть себе рычаги влияния, так как дипломатический переговорный трек, похоже, обречен на затягивание. «Это говорит о том, что он понимает: отсутствие давления на Россию было самым вопиющим упущением в его так называемой стратегии, — заявил изданию бывший посол США в России Александр Вершбоу. — Но если в плане нет оружия, подкрепляющего эти заявления, то они имеют меньше ценности».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт попыталась смягчить сообщение Трампа, заявив, что он лишь «высказывал свои наблюдения» о состоянии конфликта, в результате которого погибли сотни тысяч человек. Но этот пост, подчеркивает WSJ, в любом случае говорит об обеспокоенности Трампа ходом мирных переговоров. Издание напоминает, что когда незадолго до инаугурации Трампа Джо Байден принял решение поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, будущий президент жестко раскритиковал эти действия, заявив, что они «лишь обостряют войну».

«Мы находимся там же, где были две недели назад, там же, где были полгода назад. Соглашения никогда не будет. Путин никогда не согласится», — такое мнение высказал изданию Курт Уолкер, занимавший пост спецпредставителя по Украине в первой администрации Трампа.

