Война Тысяча двести семьдесят пятый день. Военные США и Европы подготовили варианты гарантий безопасности для Украины. Ким Чен Ын наградил командиров, воевавших в Курской области

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Американские и европейские военные подготовили планы по гарантиям безопасности для Украины

Командование вооруженных сил США и некоторых европейских стран представили властям планы с вариантами гарантий безопасности для Украины, пишет Reuters со ссылкой на источники.

В заявлении Пентагона говорится, что специалисты по планированию разработали варианты для «надлежащего рассмотрения» советниками по нацбезопасности. Источник Reuters сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио провел телефонную конференцию с европейскими коллегами, на которой обсуждались предложенные варианты. Ранее сообщалось, что Рубио будет координировать разработку возможных гарантий.

Представленные планы предполагают, что страны Европы предоставят «львиную долю» сил, которые будут участвовать в гарантиях безопасности, сообщили источники Reuters. Окончательные детали еще предстоит доработать, так как в Вашингтоне все еще «определяют масштаб своей роли» , пишет агентство.

По данным Reuters, одним из предложенных вариантов была отправка в Украину европейских войск — но с передачей США управления и контроля над ними. Также изучаются варианты, какой могла бы быть поддержка США с воздуха — от предоставления Украине дополнительных систем ПВО до обеспечения бесполетной зоны с помощью американских истребителей.

Президент США Дональд Трамп 19 августа заявил, что он исключает отправку американских военных в Украину, позже вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что основную часть по обеспечению безопасности должна взять на себя Европа.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, называл одним из главных итогов саммита в Белом доме тот факт, что администрация Трампа в принципе готова на участие США в обеспечении послевоенной безопасности Украины. Раньше, по его словам, таких гарантий не было.

Президент РФ Владимир Путин после саммита на Аляске заявил, что Россия «готова работать» над предоставлением Украине гарантий безопасности. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул: Москва считает неприемлемым размещение на территории Украины американских или европейских военных.

Северокорейские командиры, воевавшие в Курской области, вернулись на родину. Им вручил награды Ким Чен Ын

Официальные СМИ Северной Кореи опубликовали отчет о встрече лидера страны Ким Чен Ына в Пхеньяне с высокопоставленными офицерами, принимавшими участие в боях российско-украинской войны.

В официальном сообщении ЦТАК говорилось о вручении наград «командирам и бойцам зарубежных операционных войск Корейской народной армии (КНА)» без уточнения, где именно они воевали.

The Wall Street Journal отмечает, что среди награжденных были полковник Ким Ён Бок и генерал-майор Син Кум Чхоль, которые присутствовали на Параде Победы в Москве 9 мая и лично встречались с Владимиром Путиным. Всего на церемонии награждения в личном кабинете Кима были более десяти командиров.

Как отмечает WSJ, вернутся ли военачальники в Россию, неясно. Опрошенные изданием аналитики предполагают, что этого может не произойти: северокорейские военные ранее участвовали только в боях на территории России, помогая российским военным выбить ВСУ из Курской области. Это позволяло Пхеньяну и Москве подчеркивать, что их сотрудничество лежит строго в рамках пакта о взаимопомощи при обороне, заключенного летом 2024 года.

Теперь, когда вся международно признанная территория России возвращена под контроль войск РФ, участие северокорейских военных в боях на территории Украины могло бы стать дипломатической проблемой, пишет The Wall Street Journal. Возвращение командиров КНДР на родину может свидетельствовать о том, что войска КНДР больше не будут принимать участие в войне.

По оценкам западных и южнокорейской разведок, в боях в Курской области принимали участие около 15 тысяч северокорейских военных. Их потери убитыми и ранеными превысили пять тысяч человек, около трети из которых составляли убитые.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анна (Сибирь). Там, где я живу, война кажется чем-то далеким. Мне точно казалась, но только до 2023 года, когда я познакомилась с ребятами из Украины. Они дружили с одним моим близким человеком еще до войны — и продолжили, несмотря ни на что, а в какой-то момент и я стала частью их компании. Они прекрасные: веселые, внимательные, заботливые. Я люблю поиграть с ними в видеоигры под вечер, иногда с кем-нибудь из них мы болтаем до рассвета. Есть и один человек, который стал мне дороже остальных. И не будь между нами этой страшной силы — войны, я бы хотела дать этим отношениям шанс.

Но война есть. И есть факты — каждый из них может оказаться забранным на фронт. Иногда вечерами, во время очень приятного захода в игру, мы слышим на фоне сирены воздушной тревоги, и ребята замолкают. И это очень страшно. Каждый раз сидишь, просишь их писать, как обстановка, и ужасаешься — это делает моя страна. Мы не говорим о политике, потому что знаем — это обсуждение очень больно ударит по нам всем, но ничего не изменит. И еще мы мечтаем встретиться. Однажды, под мирным небом. Сейчас эта мечта кажется утопией, и каждая новая «оттепель», как встреча на Аляске, заставляет радоваться только слегка, а потом снова уходить в разочарование. Но одну вещь я повторяю как мантру — ни одна война не бесконечна.

«Медуза»