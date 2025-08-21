Война Тысяча двести семьдесят четвертый день. Киев отвергает Китай в качестве гаранта безопасности. Москва отвергает размещение иностранных войск в Украине

Yehor Kryvoruchko / Kordon.Media / Global Images Ukraine / Getty Images

Украина отвергает Китай в качестве гаранта безопасности

В Киеве не рассматривают Китай как гаранта безопасности Украины после войны, заявил Владимир Зеленский.

«Почему не Китай в гарантиях? Во-первых, Китай нам не помог остановить эту войну с самого начала. Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов», — сказал президент Украины.

Зеленский также заявил, что Китай был в числе участников Будапештского меморандума (это ), но при этом «не сделал ничего» в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. «Нам не нужны гаранты, не помогающие Украине, и не помогавшие Украине в тот момент, когда нам действительно это требовалось после 24 февраля», — подчеркнул он.

При этом Зеленский дал понять, что не считает вступление Украины в НАТО обязательным при наличии «сильных» гарантий безопасности со стороны США. «Политика США — не брать Украину в НАТО. Это было и до президента Трампа, в этом нет новости… Но это должно быть сильным решением. У Израиля есть соответствующие гарантии. Если есть сильные гарантии от США, то они работают», — сказал президент Украины.

Гарантии безопасности Украины начали активно обсуждаться после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, по итогам которой президент РФ сказал, что Москва «готова работать над обеспечением безопасности Украины». Позже спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Путин согласился на то, что Украина получит гарантии, аналогичные устава НАТО о коллективной обороне (без вступления в альянс).

После встречи Трампа, Зеленского и европейских союзников в Белом доме было принято решение создать рабочую группу для подготовки плана по гарантиям. По данным западных СМИ, ее возглавил госсекретарь США Марко Рубио.

Издание The Times 19 августа писало, что в целом сейчас можно выделить четыре типа потенциальных гарантий: полноценное размещение иностранных войск на территории Украины, защита только воздушного пространства страны, соглашение по типу пятой статьи устава НАТО и формирование нового оборонительного альянса по аналогии сотрудничества США с Японией.

Сегодня Зеленский отметил, что ключевым отличием новых попыток обсуждения гарантий безопасности стало явное согласие США принять в них участие, которого не наблюдалось раньше. При этом в Пентагоне заявляют, что Вашингтон хочет, чтобы это участие было минимальным, а ключевая роль досталась бы европейским союзникам. Среди европейцев есть достаточное количество стран (по данным Bloomberg, около десятка), которые готовы отправить свои войска в Украину после завершения полномасштабной войны.

При этом какие гарантии для Украины со своей стороны считает приемлемыми Россия, до сих пор до конца не ясно. Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 августа заявил, что эти гарантии должны обеспечивать «безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины», не конкретизировав, что имеет в виду. Он также подчеркнул, что без РФ обсуждать вопросы безопасности «не получится».

Единственная опция, против которой явно выступает Россия — это размещение на территории Украины иностранного военного контингента. «Как показывают дискуссии Запада с украинской стороной, эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий путем иностранной интервенции военной на какую-то часть украинской территории. И я очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивает, […] понимают, что это будет абсолютно неприемлемым для Российской Федерации и для всех здравомыслящих политических сил в Европе», — заявил сегодня Лавров.

Анна (Луганская область). Война для нас началась намного раньше, чем для остальной Украины, а «настройка» на военный лад, если анализировать сейчас, была с нами с пеленок. Любое школьное мероприятие, все, что про родной край — это «Молодая гвардия», это великая победа, это рассказы о том, что западная Украина нас ненавидит и людьми не считает, это «Янукович же свой, он продвинет Донбасс», это отправлять ребят провокаторами на Майдан за горстку рублей, это «говорить на украинском — колхозно», это «наконец, вы стали Россией, как и хотели».

А я ни помню ни дня, когда мы реально хотели бы. Зачем нам туда хотеть, если можно дорогу перейти просто по внутреннему паспорту, и ты там? Много ли россиян предпочли бы жизнь в российском Луганске жизни в молодой европейской стране, которой мы могли стать? Да едва ли, при малейшей возможности все перевозят семьи в ту же Европу. В 2014 году информация вообще стала на вес золота, когда у тебя из вариантов что-то понять — попытаться откапать правду на российском ТВ, которое иногда ловит, и бабушки на улицах. Но правдой не наешься, жажды не утолишь, люди выживали, голодный считает любого человека с едой спасителем.

С тех пор я много переезжала, жутко злилась на одноклассников, ставших вдруг патриотами чужой страны, соседей, братьев — кого угодно, кто видел вместе со мной, как российские танки колонами заходят в город под рябящее радио, рассказывающее про «ни одного русского солдата на Донбасе», и выстраиваются между жилых кварталов. Как их выгнать, не «бомбя Донбасс 8 лет»? Оккупанты, убедившие народ, что деоккупация — война против местных.

В 2022 году была даже надежда, что сейчас то весь мир увидит их без масок спасателей, и что-то изменится. В 2025-м террорист прилетал в США, где его встретили красной дорожкой. По моему дому ездят танки, теперь с американским флагом в придачу к российскому. «Мы не ненавидели Океанию вчера, она всегда была нашим союзником».

К людям с обеих сторон, кроме боли и сочувствия, я не испытываю больше ничего. У человека есть слабости, но мы не виним общество романа «1984» за мир, который они не выбирали, и не виним обманутого в том, что его обманули. У нас есть очевидное, огромное зло, которое портит жизнь не только украинцам, но и своим, в страшных масштабах. И, наверное, ничего не изменится, пока каждая, даже самая маленькая, шестеренка этого механизма не остановится и не задумается, частью какой такой военно-«спасательной» машины она служит.

