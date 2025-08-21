Российские больницы и поликлиники оборудуют защитой от дронов

Российское правительство добавило защиту от дронов в перечень требований к антитеррористической защищенности объектов здравоохранения, пишет «Коммерсант».

Новые требования относятся к крупным медучреждениям, где в случае атаки могут пострадать более 1 тысячи человек. Такие объекты будут оснащать специальными техническими средствами для выявления воздушных, подводных, надводных беспилотных аппаратов. На потенциально опасных участках также установят «инженерно-технические средства противодействия», а для сотрудников разработают алгоритм действий при атаке дронов или ее угрозе и будут проводить учения.

Для поликлиник и больниц, где могут пострадать от 50 до 500 человек, ввели требование «обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)». Записи должны будут храниться не менее месяца.

Российские власти почти ежедневно объявляют об атаках украинских беспилотников на разные регионы страны, в том числе и находящиеся далеко от границы с Украиной, в результате которых повреждениях получают гражданские объекты. Источники в украинских спецслужбах говорят, что удары наносятся по целям, связанным с российскими войсками и военно-промышленным комплексом.

ВС РФ активно используют дроны для нанесения ударов по украинской территории, в результате которых повреждения зачастую получает гражданская инфраструктура, включая больницы и поликлиники.