The Times: страны Европы хотят, чтобы США разместили свои истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины

Европейские страны хотят, чтобы президент США Дональд Трамп разместил американские истребители F-35 в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Этот вопрос обсуждался на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна с военными руководителями Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии. В Румынии сейчас строится крупнейшая база НАТО в Европе.

Дональд Трамп 19 августа заявил в эфире Fox News, что не отправит американских военных в Украину, чтобы обеспечить соблюдение возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. При этом он говорил, что Вашингтон, возможно, готов оказать Украине авиационную поддержку.

Помимо размещения истребителей, европейские страны хотят гарантий продолжения использования американских спутников для разведывательных целей в интересах Украины. Кроме того, США, по мнению Европы, могли бы взять на себя обязательства по поставкам Украине комплексов Patriot и NASAMS для отражения российских атак.

По информации Bloomberg, около 10 европейских стран готовы отправить свои войска в Украину после завершения полномасштабной российско-украинской войны. Российские власти неоднократно говорили, что выступают категорически против того, чтобы в Украине размещались войска НАТО.

В Пентагоне заявляли, что США планируют играть минимальную роль в обеспечении любых гарантий безопасности Украины.

