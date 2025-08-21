Politico: в Пентагоне заявили, что США будут играть минимальную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что США планируют играть минимальную роль в обеспечении любых гарантий безопасности Украины, пишет Politico со ссылкой на источники.

Соответствующее заявление сделал на встрече с военным командованием Великобритании, Германии, Финляндии и Франции заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби, отвечая на вопрос союзников по НАТО о том, какие войска и авиацию могут предоставить США «для поддержания мирного соглашения с Россией».

Как отмечает Politico, слова Колби стали одним из самых четких сигналов того, что Европа должна будет взять на себя ответственность за поддержание прочного мира в Украине.

Гарантии безопасности Украины обсуждались, в числе прочего, в ходе встречи в Белом доме президентов США и Украины, а также лидеров ряда европейских стран. Ожидается, что пакет гарантий будет подготовлен в ближайшие дни.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 19 августа заявила, что США не собираются отправлять в Украину своих военных, но не исключают других вариантов обеспечения гарантий безопасности, например, поддержку с воздуха.

Bloomberg сообщал, что европейские чиновники обсудили план отправки британских и французских военных в рамках мирного соглашения, в том числе численность войск и их расположение. Всего же, по данным источников агентства, своих военных в Украину готовы отправить около 10 стран.

О чем еще говорили на встрече в Белом доме

Укрепление ВСУ как гарантия безопасности Украины и «пропорциональный обмен» территориями Что (по данным западных СМИ) обсуждалось на переговорах Трампа и Зеленского в Белом доме

О чем еще говорили на встрече в Белом доме

Укрепление ВСУ как гарантия безопасности Украины и «пропорциональный обмен» территориями Что (по данным западных СМИ) обсуждалось на переговорах Трампа и Зеленского в Белом доме